ПЦУ будет нести Западу "духовное добро", но против однополых браков - Епифаний

Православное христианство - часть европейской цивилизации, заверит митрополит.

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ПЦУ будет привносить в западную цивилизацию духовное добро, но точно не будет воплощать идею однополых браков. Об этом митрополит Епифаний заявил в интервью НВ, передает УНН.

“Православное христианство - часть европейской цивилизации, мы всегда были европейцами“, - зачерил при этом он.

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“Мы можем привнести в западную цивилизацию духовное добро, но точно не будем воплощать в жизнь вещи, которые противоречат библейскому учению, например однополые браки, а мы видим, на сколько это там популярно“, - сказал Епифаний.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний также считает, что темы гендера и ЛГБТ навязанные украинскому обществу Западом.