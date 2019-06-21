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ПЦУ будет нести Западу "духовное добро", но против однополых браков - Епифаний

Комментариев: 1
Православное христианство - часть европейской цивилизации, заверит митрополит.
Епифаний обещает нести Западу "духовное добро"
Епифаний обещает нести Западу "духовное добро"
УНИАН

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ПЦУ будет привносить в западную цивилизацию духовное добро, но точно не будет воплощать идею однополых браков. Об этом митрополит Епифаний заявил в интервью НВ, передает УНН.

“Православное христианство - часть европейской цивилизации, мы всегда были европейцами“, - зачерил при этом он. 

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“Мы можем привнести в западную цивилизацию духовное добро, но точно не будем воплощать в жизнь вещи, которые противоречат библейскому учению, например однополые браки, а мы видим, на сколько это там популярно“, - сказал Епифаний.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний также считает, что темы гендера и ЛГБТ навязанные украинскому обществу Западом.

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Теги: Епифаний, ЛГБТ, Украина, Запад, православие
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Комментариев (1)
nfhvyt    21.06.2019, 16:22
Оценка:  0
nfhvyt
Когда нести уже нечего - самое то, всё вынесено шоколадным мессией.
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