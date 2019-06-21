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Зеленский отказался работать над освобождением пленных моряков, – СМИ

Комментариев: 3
Зеленский постоянно говорит о том, что моряки должны быть освобождены, умолчав при этом о каких-либо конкретных действиях президента в этом направлении.
Зеленский отказался работать над освобождением пленных моряков
Зеленский отказался работать над освобождением пленных моряков
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению находящихся в российском плену украинских моряков. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, сообщает "Обозреватель" в своем материале "Ничего не должны делать": Зеленский отмахнулся от пленных украинских моряков".

"Санкции против России идут всегда параллельно с другими процессами. Когда мы говорим о переговорах на тему освобождения пленных, то мы должны говорить о каждом отдельном шаге по-разному. В данном случае не ставится под вопрос освобождения 24 военнопленных моряков, потому что уже есть решение Международного трибунала", – туманно пояснила Мендель.

Она добавила, что Зеленский постоянно говорит о том, что моряки должны быть освобождены, умолчав при этом о каких-либо конкретных действиях президента в этом направлении.

"И он (Владимир Зеленский, – ред.) отмечает, что тут мы уже ничего не должны делать. Есть решение суда, и это должно быть сделано. Если Россия это сделает, то как раз она докажет, что готова к Минским переговорам и к "нормандскому формату"", – добавила пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков. В свою очередь Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил наших моряков под стражей.

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Теги: Зеленский, Пленные, моряки, освобождение
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Комментариев (3)
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NOREGA    21.06.2019, 20:45
Оценка:  -2
NOREGA
Так Зеленский знает, что моряки отсидят срок и так выйдут
ВАТА_FUCK    21.06.2019, 20:13
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
"Президент Украины Владимир Зеленский не собирается предпринимать..." походу ничего вообще.
Noblesse_obliger    21.06.2019, 20:43
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Это недоразумение ЗЕ никому ничего не должно,только родителям,мля зебилы выбрали это!!!
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