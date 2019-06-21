Энергосистема Украины в опасности из-за жары - Укрэнерго

Украинцы в период жары стали потреблять больше электроэнергии, что грозит чрезвычайной ситуацией в энергосистеме страны. Укрэнерго может ввести графики аварийного отключения.

Укрэнерго предупредило о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе из-за пика потребления электроэнергии в связи с жарой. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - отметили в компании.

При этом в Укрэнерго уточнили, что за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - отметили в компании.

По мнению руководства Укрэнерго, решить вопрос может ускорение вывода из ремонтов Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО Центрэнерго и Славянской ТЭС Донбассэнерго или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС ДТЭК Энерго. По этому поводу Укрэнерго уже обратилось к СНБО с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения пока будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.

Как сообщалось, на выходных Украину ожидает жара и грозы.

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