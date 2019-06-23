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Суд в Киеве вызвал Януковича на заседание

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Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывают в Киевский апелляционный суд 15 июля.
Януковича ждут в суде
Януковича ждут в суде
 
Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Виктора Януковича 15 июля на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников в связи с делом о государственной измене.
Соответствующая повестка опубликована в официальном издании Правительственный курьер.
 
Ранее защитники Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева. Впоследствии они подали еще несколько жалоб на определения этого же суда, который отклонил заявления защитников.
 
13 июня Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции по делу Януковича для назначения запасного судьи по делу.
 
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы и также обвиняла его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия. Но по этому пункту суд оправдал экс-президента.

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Теги: Янукович, суд, Виктор Янукович, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0965    23.06.2019, 01:28
Оценка:  0
Ira0965
Boxerogos всю жизнь мечтал соснуть Зеку
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