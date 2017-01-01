Климкин позитивно отметил визиты Зеленского в ЕС

Глава МИД назвал встречи главы украинского государства с европейскими лидерами своеобразной разведкой.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелы Меркель произошли в нужное время. Об этом он рассказал в интервью 5 каналу

"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас произошли с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным. Поэтому именно сейчас - это супер. Обсуждение тактики по Донбассу - это супер", - отметил глава МИД.

По словам Климкина, нет ничего плохого, что на данный момент отсутствуют прорывные решения.

"Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, по Северному потоку тоже ожидаемая", - указал Климкин.

Как подчеркнул министр, встречи главы украинского государства с европейскими лидерами были своеобразной разведкой.

"Это еще не стопроцентное привлечение и погружение, ангажирование, но это настоящая разведка боем", - считает Климкин.

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