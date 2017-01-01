Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Климкин позитивно отметил визиты Зеленского в ЕС

Комментариев: 0
Глава МИД назвал встречи главы украинского государства с европейскими лидерами своеобразной разведкой.
Глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин
 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелы Меркель произошли в нужное время. Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.
 
"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас произошли с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным. Поэтому именно сейчас - это супер. Обсуждение тактики по Донбассу - это супер", - отметил глава МИД.
 
По словам Климкина, нет ничего плохого, что на данный момент отсутствуют прорывные решения.
 
"Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, по Северному потоку тоже ожидаемая", - указал Климкин.
 
Как подчеркнул министр, встречи главы украинского государства с европейскими лидерами были своеобразной разведкой.
 
"Это еще не стопроцентное привлечение и погружение, ангажирование, но это настоящая разведка боем", - считает Климкин.

Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.

А 18 июня в ходе визита в Германию, Зеленский провел встречу с канцлером Германии, которая заверила его, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: визиты, Меркель, переговоры, Владимир Зеленский, Климкин, Павел Климкин, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь