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С Насирова сняли ответственность по делу Онищенко

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Решение суда дает Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Госналоговых инспекций.
Роман Насиров на заседании Апелляционного суда
Роман Насиров на заседании Апелляционного суда
nashigroshi.org

Шестой апелляционный административный суд в понедельник, 24 июня, оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с экс-главы ГФС Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций, сообщают Наші гроші.

Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Госналоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными Государственными налоговыми инспекциями.

Как сообщалось, Насиров подозревался в злоупотреблении властью, а именно - принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн. за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.

Напомним, 11 декабря 2018 года  Окружной административный суд города Киева отменил распоряжение КМУ об увольнении Насирова с должности председателя ГФС Украины, обязав восстановить его и выплатить упущенный заработок.

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Теги: суд, Александр Онищенко, ГФС, Роман Насиров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    24.06.2019, 20:18
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
После того как админ суд решил что Коломойский владелец банка и Коломойский вкладчик - это два разных Коломойских я уже мало чему удивляюсь!
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