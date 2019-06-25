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Бойко: Оппозиционная платформа-за жизнь способна восстановить мир

Комментариев: 21
Бойко: Оппозиционная платформа-за жизнь способна восстановить мир
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ является единственной политической силой, которая последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта и имеет конкретный план по достижению мира. Об этом в комментарии журналистам заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.
«Главная задача для нашей политической силы – прекратить вооруженное противостояние на юго-востоке страны, добиться мира в Украине. Это требования людей, которые устали от войны. Достигнуть этого можно путем прямых переговоров в четырёхугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. Выполнив обязательства по Минским соглашениям, прекратив экономическую блокаду Донбасса», – сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что длящийся уже 6-ой год вооружённый конфликт затронул значительную часть территории Донецкой и Луганской областей, привёл к гибели тысяч мирных жителей, разрушена значительная часть инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
«Беженцы, внутренне перемещенные лица, не решенные на законодательном уровне проблемы переселенцев, детей войны, огромное количество неконтролируемого оружия на руках – всё это нарастает как снежный ком и требует принятия безотлагательных мер. Повсеместно нарушаются базовые права человека», – отметил оппозиционный политик.
Тем временем, по его словам, вместо действенных решений вопросов мира, новая власть в своих поездках «по парижам и брюсселям» занимается пиаром, повторяя тексты Порошенко.
«Похоже, что огромный кредит доверия к новому президенту скоро выльется в проценты по кредиту. Люди ждут решительных действий со стороны новоизбранной власти. Но пока мало что изменилось в её риторике. Мы как ответственная политическая сила можем и готовы взять на себя решение по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Вернуть в страну мир, вернуть территории и людей», – подчеркнул Юрий Бойко.
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Комментариев (21)
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Krotol2    25.06.2019, 18:11
Оценка:  -1
Krotol2
Вот и чудненько.Скоро Бойко погонит галицаев сраной метлой
SINOBI-LIFE    25.06.2019, 17:28
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Гнида жопоблоковая деньги за вышки сначала верни!!!!
Woodbrother    25.06.2019, 17:15
Оценка:  0
Woodbrother
Оппозиционная платформа ригивонялов привела страну к войне. Если бы они при януковиче не разоружили и не распустили армию, никакой войны бы вообще не было. А теперь , когда россия не может больше воевать, они хотят что бы Украина капитулировала перед агрессором.
ВосставшийИзБана    25.06.2019, 17:13
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Еще раз напомню: "За жизнь!" - это дословный перевод популярного еврейского тоста - Лехайм. Что-то вроде аншего "Будьмо!".
Woodbrother    25.06.2019, 17:21
Оценка:  -1
Woodbrother
Нифига у них не выйдет . 72% побегут по привычке голосовать за ЗЕ лохов. Плакаты уже висят ЗЕ депутаты, такие же пустые места как и ЗЕ президент. Народу это нравится.
Olshankin    25.06.2019, 17:47
Оценка:  -2
Olshankin
Зе согласован с конгрессом на этапе выдвижения. Молодой. Народу нравится. Инструкции читать умеет. Куда не надо - туда не полезет. Мне бы хотелось, чтобы он мовную веревку ослабил, остальное будет по накатанной колее.
Doriаn_    25.06.2019, 17:50
Оценка:  +2
Doriаn_
Olshankin - собрались в депутаторы Украины, но стесняетесь выучить мову ?
Olshankin    25.06.2019, 18:10
Оценка:  -1
Olshankin
Doriаn_
Простите, я сам селюк и так долго его из себя выдавливал.
COZEL    25.06.2019, 17:02
Оценка:  -5
COZEL
ТАК МЫ УЖЕ СДАЛИСЬ ПИНДОСАМ И НАМ ПИ-ЗДЕЦ ПРИХОДИТ, ТЫ СУ-КА НЕ ХОЧЕШЬ К РОССИИ МАТУШКЕ, А ПИНДОСАМ РАЗВОДЯЩИМ ПО ПОЛНОЙ ИЗ СЕРИИ МММ, ГНИ-ДА
Woodbrother    25.06.2019, 17:24
Оценка:  0
Woodbrother
Какая нам рассея матушка ? Вы от жары окочательно сбрендили.
Boxerogos    25.06.2019, 16:38
Оценка:  -5
Boxerogos
Абсолютно справедливое утверждение.
ВосставшийИзБана    25.06.2019, 16:52
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Сам себя не похвалишь - ходишь, как оплеванный.
Ser7    25.06.2019, 16:38
Оценка:  +5
Ser7
Одна из многих пророссийских партий.
Хотите мира - сдайтесь рф. На кой ляд такой мир нужен???И такая партия??
Boxerogos    25.06.2019, 16:39
Оценка:  -2
Boxerogos
Так тебя давно ждут в окопах,ремба диванный!)))))))))))))
COZEL    25.06.2019, 16:59
Оценка:  -3
COZEL
ТАК МЫ УЖЕ СДАЛИСЬ ПИНДОСАМ И НАМ ПИ-ЗДЕЦ ПРИХОДИТ, ТЫ СУ-КА НЕ ХОЧЕШЬ К РОССИИ МАТУШКЕ, А ПИНДОСАМ РАЗВОДЯЩИМ ПО ПОЛНОЙ ИЗ СЕРИИ МММ, ГНИДА
Olshankin    25.06.2019, 16:36
Оценка:  -6
Olshankin
Отказаться от денег США никто не посмеет. Даже Бойко.
Ser7    25.06.2019, 16:38
Оценка:  +1
Ser7
Ему ввп больше заплатит.
Бувший_східняк    25.06.2019, 16:35
Оценка:  +4
Бувший_східняк
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ЗА ЖИЗНЬ имеет конкретный план по достижению мира - а вот с этого момента подробнее!
Бувший_східняк    25.06.2019, 16:33
Оценка:  +5
Бувший_східняк
Да без проблем: согласиться на условия сепаров и Кремля, и будет вам мир.
Olshankin    25.06.2019, 16:39
Оценка:  -9
Olshankin
Кремль мог остановить галицаев на Донбассе 5 лет назад. Но не захотел. Ему выгоднее наши трупы.
Boxerogos    25.06.2019, 16:41
Оценка:  -5
Boxerogos
Сильный имеет право диктовать условия.Но при чём здесь Россия,если наши"герои"за 5 лет не могут победить бывших шахтёров и трактористов?
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