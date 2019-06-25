Бойко: Оппозиционная платформа-за жизнь способна восстановить мир
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ является единственной политической силой, которая последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта и имеет конкретный план по достижению мира. Об этом в комментарии журналистам заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.
«Главная задача для нашей политической силы – прекратить вооруженное противостояние на юго-востоке страны, добиться мира в Украине. Это требования людей, которые устали от войны. Достигнуть этого можно путем прямых переговоров в четырёхугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. Выполнив обязательства по Минским соглашениям, прекратив экономическую блокаду Донбасса», – сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что длящийся уже 6-ой год вооружённый конфликт затронул значительную часть территории Донецкой и Луганской областей, привёл к гибели тысяч мирных жителей, разрушена значительная часть инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
«Беженцы, внутренне перемещенные лица, не решенные на законодательном уровне проблемы переселенцев, детей войны, огромное количество неконтролируемого оружия на руках – всё это нарастает как снежный ком и требует принятия безотлагательных мер. Повсеместно нарушаются базовые права человека», – отметил оппозиционный политик.
Тем временем, по его словам, вместо действенных решений вопросов мира, новая власть в своих поездках «по парижам и брюсселям» занимается пиаром, повторяя тексты Порошенко.
«Похоже, что огромный кредит доверия к новому президенту скоро выльется в проценты по кредиту. Люди ждут решительных действий со стороны новоизбранной власти. Но пока мало что изменилось в её риторике. Мы как ответственная политическая сила можем и готовы взять на себя решение по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Вернуть в страну мир, вернуть территории и людей», – подчеркнул Юрий Бойко.
Простите, я сам селюк и так долго его из себя выдавливал.
Хотите мира - сдайтесь рф. На кой ляд такой мир нужен???И такая партия??