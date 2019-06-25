Бойко: Оппозиционная платформа-за жизнь способна восстановить мир

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ является единственной политической силой, которая последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта и имеет конкретный план по достижению мира. Об этом в комментарии журналистам заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко .

«Главная задача для нашей политической силы – прекратить вооруженное противостояние на юго-востоке страны, добиться мира в Украине. Это требования людей, которые устали от войны. Достигнуть этого можно путем прямых переговоров в четырёхугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. Выполнив обязательства по Минским соглашениям, прекратив экономическую блокаду Донбасса», – сказал Юрий Бойко .

Он отметил, что длящийся уже 6-ой год вооружённый конфликт затронул значительную часть территории Донецкой и Луганской областей, привёл к гибели тысяч мирных жителей, разрушена значительная часть инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

«Беженцы, внутренне перемещенные лица, не решенные на законодательном уровне проблемы переселенцев, детей войны, огромное количество неконтролируемого оружия на руках – всё это нарастает как снежный ком и требует принятия безотлагательных мер. Повсеместно нарушаются базовые права человека», – отметил оппозиционный политик.

Тем временем, по его словам, вместо действенных решений вопросов мира, новая власть в своих поездках «по парижам и брюсселям» занимается пиаром, повторяя тексты Порошенко.