В Одессе заметили мужчину, который пристает к детям - СМИ

По словам свидетелей, мужчина пристает к детям с неприличными разговорами, предлагает подарки, чтобы они с ним отлучились.

В Приморском районе в Одессе местные жители заметили мужчину около 60 лет, который проявляет нездоровый интерес к девочкам 10-12 лет. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает портал Украинская служба информации во вторник, 25 июня.

По словам очевидцев, он около пяти раз наведывался в один из дворов на улице Довженко на Французком бульваре и продолжал возвращаться, несмотря на то, что его прогоняют родители детей.

"Моя жена выходила, была бабушка девочки, к которой он приходил. Ей 11 или 12 лет. Он прямо при этой бабушке хотел забрать девочку. И она готова была уйти, потому что мужчина пообещал ей телефон за посещение какого-то мифического праздника. То есть он это планировал заранее. Помимо этой девочки он еще одну в нашем дворе приметил. Ей тоже около 12 лет. Ей он признавался в любви и сказал, что развелся с женой и любит ее. Но она не пошла на контакт и не стала с ним говорить", - цитирует портал слова местного жителя Игоря Сербина.

Мужчина поделился рассказом в соцсетях, и люди начали писать, что он поступал подобным образом и в других дворах. Сейчас люди ищут пострадавших, которые могли бы написать заявление в полицию, чтобы начать официальное разбирательство.

Напомним, что ранее полиция заявила про больше 50 убийств детей с начала года и призвала Верховную Раду ужесточить наказания за преступления в отношении детей.

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