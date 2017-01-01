Стал известен победитель конкурса на главу таможни

Максим Нефьодов набрал почти 17 баллов и более чем на четыре пункта опередил ближайшего конкурента.

Максим Нефьодов вскоре может покинуть министерство экономического развития и торговли Максим Нефьодов / Facebook

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook во вторник, 25 июня.

Отмечается, что такое решение было принято по результатам последнего этапа конкурса - собеседования.

Тройка финалистов представила членам комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии.

В итоге Нефьодов набрал почти 17 баллов и более чем на четыре пункта опередил эксперта Центра социально-экономических исследований Андрея Савареца.

Накануне стало известно, что суд разблокировал конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы.

Напомним, 18 декабря прошлого года Кабмин принял решение разделить Государственную фискальну службу на два ведомства – таможенную и налоговую службы.

20 марта правительство объявило конкурс на глав налоговой и таможенной служб. После решения ОАС Киева от 17 апреля НАГС 23 апреля приостановило конкурс, однако все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остались в силе.

После проведенного конкурса Кабмин 8 мая назначил Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

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