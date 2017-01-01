ЦИК обязали зарегистрировать партию Саакашвили

Суд отменил отказ Центризбиркома в регистрации команды Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на выборах.

Апелляционный административный суд Киева поддержал обжалование командой политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать список политсилы на выборах.

Соответствующее решение судья объявил на заседании 25 июня вечером. "Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!", - написал Саакашвили в Facebook.

"Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном избирательном округе и одномандатных избирательных округах", - говорится в решении суда.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили Рух новых сил. По данным комиссии, внеочередной съезд РНС, который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии".

Напомним, что Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили участвовать в досрочных парламетских выборах в Украине.

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