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В Украине с начала года утонули более 600 человек

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Только с начала июня на водоемах погибли 42 ребенка. Еще 10 детей удалось спасти, отметили в ГСЧС.
В Украине стремительно растет число смертельных случаев на воде
В Украине стремительно растет число смертельных случаев на воде

Более 600 граждан Украины утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 300 человек, сообщает ГСЧС в субботу, 29 июня.

"В разгар летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей. Маленькие украинцы отправляются на местные водоемы и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 42 маленьких жизней. Еще 10 детей удалось спасти", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели также заявляют, что часто причиной трагедии становится употребление алкоголя. А самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. Люди не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра, что тоже приводит к травмированию и гибели.

Напомним, на прошлой неделе только за два выходных дня в Украине на водоемах погибли 42 человека, из них трое – дети.

А на этой неделе в Киевской области священник утонул вместе с маленькой дочерью.

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Теги: Украина, дети, водоем, погибли, утопился, погибшие, утопленник, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    29.06.2019, 11:07
Оценка:  0
Boxerogos
Не нужно волноваться.До конца этого года ещё пара сотен как минимум утонет.
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