Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гражданин РФ удерживал в трудовом рабстве 100 человек - полиция Донецкой области

Комментариев: 5
Группировка действовала под видом благотворительной организации по всей территории Украины.
Гражданин РФ удерживал в трудовом рабстве 100 человек - полиция Донецкой области
© Facebook.com
Фото 1/5
Гражданин РФ удерживал в трудовом рабстве 100 человек - полиция Донецкой области
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Донецкой области разоблачили сеть фальшивых “реабилитационных центров“ и освободили из трудового рабства около 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читай также: В Луганской области родители держали на цепи 6-летнего сына

Группировка действовала под видом благотворительной организации по всей территории Украины. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

“Установлен организатор группы - гражданин РФ“, - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Николаеве работал бордель для иностранных моряков.

Поделись:
Теги: Украина, трудовое рабство, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
haarp    29.06.2019, 21:15
Оценка:  +1
haarp
почитать новости то рабы украинские уже везде - я не удивляюсь
Da-Gabon    29.06.2019, 20:30
Оценка:  0
Da-Gabon
Первое место в мире по детскому алкоголизму. Да, Украина это поле непаханное для всяких реб. центров.
omr    29.06.2019, 19:13
Оценка:  +2
omr
И тут кацапы отличились
haarp    29.06.2019, 21:02
Оценка:  +1
haarp
и поляки
Бен_Ган    29.06.2019, 16:26
Оценка:  -1
Бен_Ган
Молодцы, теперь "рабы" вернутся к прежним занятиям - отжимать телефоны у школьников и душить своих матерей и отцов за пару гривен на дозу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь