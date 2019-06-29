Группировка действовала под видом благотворительной организации по всей территории Украины.

Гражданин РФ удерживал в трудовом рабстве 100 человек - полиция Донецкой области

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Гражданин РФ удерживал в трудовом рабстве 100 человек - полиция Донецкой области

В Донецкой области разоблачили сеть фальшивых “реабилитационных центров“ и освободили из трудового рабства около 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Группировка действовала под видом благотворительной организации по всей территории Украины. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

“Установлен организатор группы - гражданин РФ“, - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Николаеве работал бордель для иностранных моряков.