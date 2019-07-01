"Встреча ради встречи не нужна": Песков о Зеленском и Путине

Два президента могут провести переговоры для конкретного результата, подчеркнули в Кремле.

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Встреча президентов Украины и РФ нужна для достижения конкретного результата, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС,

При этом Россия продолжают настаивать на прямых контактах с лидерами ОРДЛО. “В международных отношениях нет ничего невозможного, и президент Путин полон прагматизма в своем подходе в международных делах“, - отметил он.

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“Тем более, в таком важном треке, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата“, - подчеркнул Песков.

“Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что пока еще очень много вопросов на повестке дня, с тем, чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к решению актуальных проблем“, - добавил он.

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В том числе, вопросы возникают по реализации Минских договоренностей и по выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о возможном увольнении Виталия Кличко.