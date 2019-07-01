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"Встреча ради встречи не нужна": Песков о Зеленском и Путине

Комментариев: 11
Два президента могут провести переговоры для конкретного результата, подчеркнули в Кремле.
Песков подтвердил возможность встречи Путина и Зе
Песков подтвердил возможность встречи Путина и Зе
EPA/UPG

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Встреча президентов Украины и РФ нужна для достижения конкретного результата, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС,

При этом Россия продолжают настаивать на прямых контактах с лидерами ОРДЛО. “В международных отношениях нет ничего невозможного, и президент Путин полон прагматизма в своем подходе в международных делах“, - отметил он.

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“Тем более, в таком важном треке, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата“, - подчеркнул Песков.

“Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что пока еще очень много вопросов на повестке дня, с тем, чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к решению актуальных проблем“, - добавил он.

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В том числе, вопросы возникают по реализации Минских договоренностей и по выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. 

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о возможном увольнении Виталия Кличко.

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Теги: Зеленский, Путин, встреча, РФ, Украина, Кремль, Песков
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Комментариев (11)
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Николай510    01.07.2019, 18:19
Оценка:  0
Николай510
Кто такие "лидеры" ордло? бандиты-оккупанты, ставленники московской авантюрной мафии, "москва" доиграется, что встречи будет проводить в гробу!
iseamaster    01.07.2019, 18:37
Оценка:  0
iseamaster
Скажи, побратим, ты можешь хоть как то втиснуть в правовое поле события на последнем Майдане. 46 ментов убили, 902 ранили...это по закону? Хто из вас больше бандиты, ОРДЛО или Вооруженные Силы Майдана - разбирайтесь сами. Но закон нарушали и те и другие..К тому же Аллея Ангелов - это приговор....
iseamaster    01.07.2019, 18:04
Оценка:  +1
iseamaster
Сегодня позвонили коллекторы Готивочки. Сказали, что сосед должен им денег. На мой вопрос, при чем здесь я, они ответили, что он дал мой телефон как гаранта. Сказал, что они хотят что бы я надавил на него. Я согласился за 50% от его долга. Чмо начало ругаться. Я тоже его послал нахер.
iseamaster    01.07.2019, 18:07
Оценка:  +1
iseamaster
Через пару часов опять позвонили. Сказали что с полицией придут домой. Без полиции сцыте, спросил я их. Опять стали грубить. Потом я позвонил в Готивочку по 0800 и спросил, откуда уроды узнали мою мобилу? Сказал, что если от соседа не отстанут, я на них в суд подам за разглашение личной информации.
iseamaster    01.07.2019, 18:09
Оценка:  +2
iseamaster
Пока не звонят... Я уже настроен их встретить. Самое смешное, что совсем недавно пришла СМСка с предложением взять кредит в Готивочке. Дебилы бл*ть...)))))
Джо-кер    01.07.2019, 18:00
Оценка:  -2
Джо-кер
Крым когда вернете, уроды ? Когда нахрен уберетесь из Донбасса, узкие куски дерьма ?
iseamaster    01.07.2019, 18:11
Оценка:  -1
iseamaster
Я два раза в год езжу в Крыым. Летом в Евпаторию, зимой в Ялту.... Думаю, что люди в Крыму будут против возвращения. Или я просто с такими общался...
Николай510    01.07.2019, 18:23
Оценка:  -1
Николай510
Вы можете общаться два раза в год хоть с дедом морозом, но в мире есть международные законы против агрессоров и оккупантов, изучайте их и беседуйте с юристами о будущей судьбе русских бандитов и освобождённого от них Крыма и Донбасса!
iseamaster    01.07.2019, 18:42
Оценка:  +1
iseamaster
Чей Косово, побратим? Что думает по этому поводу твой весьмир?
LoveFreedom    01.07.2019, 19:13
Оценка:  -3
LoveFreedom
а Калининградская область чья?))а Сибирь?))
iseamaster    01.07.2019, 19:24
Оценка:  +1
iseamaster
А Клайпеда и Гданськ чьи? Побережье Балтики от Щецина до Калининграда сейчас разным странам принадлежит. А Сибирь - це Украина,отжатая Петром 1-м.
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