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В Харькове активисты установили виселицы

Комментариев: 5
Под "народную люстрацию" попали депутаты, голосовавшие за переименование проспекта Петра Григоренко обратно в маршала Жукова, утверждают в соцсетях.

Активисты Национальных дружин устроили акцию-перформанс в центре Харькова. На площади Конституции установили виселицы и повесили на них чучела с фотографиями депутатов, сообщает Vgorode в понедельник, 1 июля.

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Указано, что под “народную люстрацию“ попали все депутаты, которые проголосовали за переименование проспекта Петра Григоренко обратно в маршала Жукова.

Другая версия гласит, что “вешали“ “коррупционеров, которые хотели создания “ХНР“, – говорится в сообщении.

Все действия происходили под музыку из фильма “Мастер и Маргарита“.

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В акции приняло участие около 30 человек. В полицию указали, что заявлений на ее проведение не было, поэтому “информация о происшествии зарегистрирована в журнале учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского ОП“.

Ранее сообщалось, что в помещение Апелляционного суда Харькова проникли неизвестные и завладели двумя системными блоками.

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Теги: Харьков, депутаты, видео, полиция, депутат, активисты, активист
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Комментариев (5)
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толян04    01.07.2019, 20:14
Оценка:  -1
толян04
это не активисты это понаехавшее рагульское отребье!
VSHIVANKA    01.07.2019, 20:07
Оценка:  -2
VSHIVANKA
СРЕДНЕВЕКОВОЕ МРАКОБЕСИЕ .....
ЗаУкраину    01.07.2019, 19:29
Оценка:  +4
ЗаУкраину
Бандеровское отребье продолжает резвиться. Меньшинство нагибает большинство при попустительстве власти. А при власти пока что находятся потроховские назначенцы.
Мыкола    01.07.2019, 19:03
Оценка:  +5
Мыкола
Если, не дай Бог ,эти бандеровцы бы дорвались до власти, то виселицы в городах были бы не бутафорские, а настоящие. Это надо хорошо усвоить украинцам !
LoveFreedom    01.07.2019, 18:57
Оценка:  -6
LoveFreedom
браво!))
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