В Харькове активисты установили виселицы

Под "народную люстрацию" попали депутаты, голосовавшие за переименование проспекта Петра Григоренко обратно в маршала Жукова, утверждают в соцсетях.

Активисты Национальных дружин устроили акцию-перформанс в центре Харькова. На площади Конституции установили виселицы и повесили на них чучела с фотографиями депутатов, сообщает Vgorode в понедельник, 1 июля.

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Указано, что под “народную люстрацию“ попали все депутаты, которые проголосовали за переименование проспекта Петра Григоренко обратно в маршала Жукова.

Другая версия гласит, что “вешали“ “коррупционеров, которые хотели создания “ХНР“, – говорится в сообщении.

Все действия происходили под музыку из фильма “Мастер и Маргарита“.

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В акции приняло участие около 30 человек. В полицию указали, что заявлений на ее проведение не было, поэтому “информация о происшествии зарегистрирована в журнале учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского ОП“.

Ранее сообщалось, что в помещение Апелляционного суда Харькова проникли неизвестные и завладели двумя системными блоками.