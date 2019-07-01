Гибель детей на Одесщине: Зеленский дал поручение губернатору

Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей, заявил президент.

Зеленский отреагировал на смерть четверых детей в Одесской области president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из первых задач для нового руководителя Одесской областной государственной администрации личный контроль расследования пожара в частном жилом доме, где погибли четверо детей. Об этом сообщил Офис президента в Twitter в понедельник, 1 июля.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем", - цитирует Зеленского Офис главы государства.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на пожаре погибли четверо детей. Пожар в частном жилом доме ликвидирован в 9.35. Возраст погибших детей и причины пожара устанавливаются.

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