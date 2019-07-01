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Гибель детей на Одесщине: Зеленский дал поручение губернатору

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Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей, заявил президент.
Зеленский отреагировал на смерть четверых детей в Одесской области
Зеленский отреагировал на смерть четверых детей в Одесской области
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из первых задач для нового руководителя Одесской областной государственной администрации личный контроль расследования пожара в частном жилом доме, где погибли четверо детей. Об этом сообщил Офис президента в Twitter в понедельник, 1 июля.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем", - цитирует Зеленского Офис главы государства.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на пожаре погибли четверо детей. Пожар в частном жилом доме ликвидирован в 9.35. Возраст погибших детей и причины пожара устанавливаются.

Губернаторы Зеленского. Кого отправят в регионы

 

 

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Теги: дети, смерть, Губернатор, пожар, Одесская область, гибель, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
alex_br    01.07.2019, 20:19
Оценка:  0
alex_br
Предотвращение таких случаев это уже в компетенции президента, поскольку напрямую зависит от экономической ситуации и внутренней государственной политики. Еще бы врачей вызвал бы и приказал им, чтобы люди не умирали от голода и холода.
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