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Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

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Украинский лидер отметил возможность достижения мира на Донбассе дипломатическим и политическим путем.
Переговоры Курта Волкера и Владимира Зеленского
Переговоры Курта Волкера и Владимира Зеленского
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером во время визита в Канаду, сообщает прес-служба главы государства в среду, 3 июля.
 
Зеленский поблагодарил Волкеру за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.Также президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.
 
"Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской", - заявил лидер Украины.
 
При этом Зеленский добавил, что "Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта".
 
"В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на неподконтрольной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", - подчеркнул президент.

Напомним, на Донбассе согласовали разведение сил. Так, разведение сил в Станице Луганской проходило в течение трех дней с 26 по 28 июня. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

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Теги: Владимир Зеленский, Перемирие на востоке Украины, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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