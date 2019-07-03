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Канада выделит Украине 45 млн долларов

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Более половины от этой суммы предназначено на реализацию инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
president.gov.ua

Правительство Канады выделяет более 45 миллионов долларов США на поддержку Украины. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе брифинга в Торонто во вторник, 2 июля, сообщает пресс-служба правительства страны.

Отмечается, что в том числе будет передано 25 миллионов долларов для реализации инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине.

"Канада также принимает конкретные меры против продолжения российской агрессии в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следующая конференция по реформам в Украине состоится в Литве в Вильнюсе в 2020 году.

Кроме того, Канада и Украина договорились о поставках бронетехники и о том, что будут развивать сотрудничество в этой сфере.

Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом

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Теги: деньги, Канада, помощь, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0965    03.07.2019, 07:51
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Ira0965
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