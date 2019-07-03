Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Парубий заявил, что Зеленский сорвал все сроки подписания законов

Комментариев: 1
Президент должен был рассмотреть принятый Радой закон о ВСК с нормой об импичменте в течение 15 дней.
Парубий говорит, что Зеленский сорвал сроки подписания законов
Парубий говорит, что Зеленский сорвал сроки подписания законов
rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот сорвал сроки рассмотрения законов и призвал дать ответ по закону о временных следственных комиссиях, который включает норму об импичменте президента. 

Читай также: В Киеве уволили кандидата в нардепы из-за поддержки Зеленского

Парубий на заседании парламента в среду, 3 июня, указал, что Зеленский еще 27 июня должен был дать ответ по поводу закона о временных следственных комиссиях. Он говорит, что согласно Конституции прошло 15 дней, поэтому должно быть или вето или объяснения и дополнения, или же поддержка данного закона.

Спикер отметил, что в СМИ появилась информация о наложенном президентом вето на закон.

К сожалению документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису президента Украины: немедленно передать любой документ в парламент, - подчеркнул Парубий.

Читай также: Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ

Кроме того, 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте и Парубий очень надеется, что хотя бы этот закон будет подписан.

Ранее соообщалось, что Парубий обратился в ГПУ и СБУ из-за Клюева и Шария.

Поделись:
Теги: Импичмент Президента, законы, Рада, Владимир Зеленский, Андрей Парубий, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Olshankin    03.07.2019, 12:30
Оценка:  0
Olshankin
Когда уже Пашинский с винтовкой встретит Палубия?
Letohradek    03.07.2019, 12:21
Оценка:  -3
Letohradek
Гнать в шею квартального клоуна! Какой из него президент? Туполобый болван!
nfhvyt    03.07.2019, 12:29
Оценка:  0
nfhvyt
Ностальгируешь по барыге? ))) Скоро сможешь его за # навещать ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь