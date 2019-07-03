Парубий заявил, что Зеленский сорвал все сроки подписания законов

Президент должен был рассмотреть принятый Радой закон о ВСК с нормой об импичменте в течение 15 дней.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот сорвал сроки рассмотрения законов и призвал дать ответ по закону о временных следственных комиссиях, который включает норму об импичменте президента.

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Парубий на заседании парламента в среду, 3 июня, указал, что Зеленский еще 27 июня должен был дать ответ по поводу закона о временных следственных комиссиях. Он говорит, что согласно Конституции прошло 15 дней, поэтому должно быть или вето или объяснения и дополнения, или же поддержка данного закона.

Спикер отметил, что в СМИ появилась информация о наложенном президентом вето на закон.

К сожалению документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису президента Украины: немедленно передать любой документ в парламент, - подчеркнул Парубий.

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Кроме того, 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте и Парубий очень надеется, что хотя бы этот закон будет подписан.

Ранее соообщалось, что Парубий обратился в ГПУ и СБУ из-за Клюева и Шария.