Соцсети взорвались возмущением и юмором из-за законопроекта о запрете сквернословия.

Дематюкация: Пользователи матерятся и пишут стихи в ответ на проект Богомолец

Дематюкация: Пользователи матерятся и пишут стихи в ответ на проект Богомолец

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После того, как депутат Ольга Богомолец внесла проект Закона “О противодействии сквернословия“ (“о дематюкации языка“), соцсети взорвались возмущением и юмором на эту тему. Не без сквернословия, конечно, передает РБК-Украина.

Отметим, что ни текста законопроекта, который бы смог разъяснить интересующие многих детали, ни объяснительной записки на сайте пока нет. Отсутствует также какое либо сообщение по этому поводу и на официальной Facebook-странице народного депутата.

Тем не менее, пользователи соцсетей уже вовсю обсуждают законопроект, думая, на “сколько лет с конфискацией они уже успели наматериться“.

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“Богомолец замутила закон один... Все, ребята посадят нас... Но есть и хорошая новость - в доме с Лесиком Подервянским сидеть будем. Дематюканизация б*я!“ - пишут они. “Так как же о политике говорить?“ - интересуется один из пользователей.

“Бля*ь, это ж мне лет пять светит...“, “Пиз*ец. Ничего святого. И зачем теперь жить“, “Дематюкизация - мое новое, любимое слово“, “Наговорил на 10 лет с конфискацией“, “Будем тайно на складе собираться и тихо матюкаться в закрытом элитном клубе“, - эти и подобные им шутки гуляют по сети.

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“Е*аний 3,14здец, потеряла смысл жизни“, “Так мы же не материмся. Так немного матом еб*шим“, “Матюкнемся напоследок, пока не “дематюкировали“ всех“, “Так, держим строй, полный пиз*ец“, - пишут также пользователи.

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект об очищении языка от сквернословия.