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В Украине завершился весенний призыв в армию

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В ВСУ говорят, что военкоматы выполнили задачи по призыву на 100%, но озвученная цифра призывников ниже, чем постановил Кабмин.
В Украине завершился весенний призыв в армию
Минобороны Украины

В Украине завершился весенний призыв на срочную военную службу в 2019 году, призвано и направлено в войска 17 тысяч 370 человек. Об этом сообщает Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ в среду, 3 июля.

Отмечается, что в течение апреля-июня на срочную службу были призваны мужчины 1992-1999 годов рождения. Военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.

Так, в в Вооруженные силы Украины было направлено 9 000 человек, Нац гвардию - 5 152 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Госпогранслужбу - 2 618 человек.

"Процесс комплектования частей и соединений призывниками продолжался без сбоев и в соответствии с определенными планами и графиками отправки", - говорится в сообщении.

Срочники, как указано, будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны проведения операции Объединенных сил.

"Тысячи мужчин, которые пополнят армейские ряды в этот период, заступят на охрану стратегически важных объектов ВСУ", - добавили в Сухопутных войсках.

Стоит отметить, что Кабмин увеличил численность подлежащих призыву на службу в апреле-июне – до 18 тысяч 752 человек.

Ранее сообщалось, что в Херсоне повестки в военкомат вручали на проходной завода. А в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать мужчину на улице.

 

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Теги: армия, Украинская армия, призыв, ВСУ, призывники, армия Украины, призыв в армию
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    03.07.2019, 19:52
Оценка:  0
bertal
все призванные попали туда(армию) не по собственной воле) для неверующих фом спросите призывников как они туда попали. дврз(пункт призыва)вам
в помощь
ЗаУкраину    03.07.2019, 19:39
Оценка:  0
ЗаУкраину
а попы все окропляют, а гробики с солдатиками по всей нэньке курсируют. А попики и на этом свою долю имеют. Хорошо устроились, мерзавцы.
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