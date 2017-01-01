Во Львов авиацией доставили 12 раненых военных

Во Львов из Днепра самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, трое в тяжелом состоянии.

Во Львов прибыл борт с 12 военнослужащими, получивших боевые травмы в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Все бойцы получили медицинскую помощь в госпитале в Днипре. С сегодняшнего дня они продолжат лечение и реабилитацию в военном госпитале во Львове", - говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального медиацентра Минобороны Александра Поронюка, у бойцов ранения различной степени, в том числе трое - в тяжелом состоянии в реанимации. Военные медики после осмотра каждого определяют дальнейшее лечение.

"Львовский госпиталь обеспечен медикаментами. Раненые бойцы обеспечены здесь питанием и средствами ухода", - заверил он.

Как отмечается, при пропускном пункте военного госпиталя работает Волонтерская сотня. Здесь можно узнать, в чем именно нуждаются раненые бойцы. Сейчас есть потребность в негазированной воде, средствах гигиены, фруктах.

Напомним, что в зоне ООС подбит санитарный Hummer, на котором эвакуировали раненого бойца. Изначально сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших военнослужащих. Позже стало ивестно, что от ран скончался еще один медик.

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