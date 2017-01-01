Введение рынка электроэнергии позволит модернизировать НАЭК Энергоатом - эксперт

"Новая модель рынка создает возможности для того, чтобы обеспечивать восстановление энергетических мощностей компании, потому что компания получает дополнительную прибыль", - отметил Сутченко.



По его мнению, в результате модернизации энергокомпаний будет расти их мощность, что обеспечит увеличение экспорта электроэнергии и рост поступлений в государственный бюджет. "Обновление и развитие генераций увеличит экспортные мощности Украины. А это повысит поступления в бюджет страны", - сказал Сутченко.



Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.



По определенным правительством условиями PSO НАЭК "Энергоатом" обязан продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, до 90% производимого объема электроэнергии по предельной цене (установленной в апреле-мае), остаток электроэнергии компания может продавать по свободным ценам.