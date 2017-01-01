Стало известно, кто приедет на саммит Украина-ЕС

На следующей неделе в Киев приедут Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини и Йоханнес Хан.

Саммит Украина-Евросоюз, который состоится на следующей неделе в Киеве, посетят президенты Европейского Совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан. Об этом в четверг, 4 июля, пишут Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел.

"8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит Украина - ЕС - двустороннее мероприятие наивысшего политического уровня между Украиной и ЕС. Планируется, что нашу страну на саммите будет представлять Президент Украины В. Зеленский, сторону ЕС - президент Европейского Совета Туск, Президент Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Й. Хан и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини", - сказано в нем.

В ходе саммита планируется обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а особое внимание будет уделено проблематике безопасности и обороны.

Отмечается, что на саммите планируется принять совместное заявление и подписать пять финансовых соглашений.

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