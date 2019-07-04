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День в ООС: 16 обстрелов, пострадали три бойца

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Враг применял артиллерию, минометы, зенитки, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ открывали ответный огонь по противнику
ВСУ открывали ответный огонь по противнику
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 4 июля.

Так, враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, зенитные установки, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались вблизи населенных пунктов Опытное, Лебединское, Березовое, Пески, Водяное, Новгородское, Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Пивденное, Новолуганское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки, 3 июля, на Донбассе в очередной раз обострилась ситуация. Сепаратисты 29 раз обстреляли позиции ВСУ, 13 раз применив запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. Пять бойцов получили ранения.

Позже стало известно, что украинский военнослужащий Эдуард Лобода умер от ранения, полученного под Марьинкой.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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