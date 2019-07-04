Тимошенко: глава киевской "Батьківщины" теперь Виталий Нестор

"Хочу сказать молодой, сильной и патриотической команде - в добрый час. Побед! Чтобы все у вас было по законам Творца, справедливо, а люди никогда не смогли вам упрекнуть. Вы должны служить людям и Украины", - сказала Тимошенко на брифиге в Центре защиты киевлян.

Тимошенко заявила, что обновленная команда "Батьківщини" в Киеве будет продолжать работать на защиту интересов Украины, что для Партии является высшей ценностью. Политик, отметила, что ЦЗК работает более 1,5 года, и был призван оказывать бесплатную помощь в решении проблемных вопросов для людей, и за это время оказал существенную поддержку населению по различным вопросам. А кроме того, на базе Центра за это время было собрано "профессиональную и образованную молодую команду, которая вошла в ряды Партии ВО "Батьківщина".

Учитывая ту работу, которую провел Центр защиты киевлян, на умение консолидировать потенциал экспертной среды и общественную поддержку, Тимошенко предложила председателю ЦЗК, возглавить Киевскую партийную команду и провести обновление партийной организации в Киеве. Она представила нового председателе киевской городской партийной организации ВО "Батьківщина" - Виталия Нестора.

"Это - замечательная команда людей, которая отдавала часть своей жизни людям, и доказала, что для них и люди, и Украина - неравнодушные. И на базе этой новой и молодой команды, а также при участии опытных людей, мы формируем нашу киевскую команду", - сказала председатель Партии ВО "Батьківщина".

На сайте партии обнародовали имена кандидатов, которых поддерживает "Батьківщины" в столице:

211 округ - Мешковський Кирилл Эдуардович

212 округ - Нестор Виталий Романович

213 округ - Быструшкин Ярослав Александрович

214 округ - Бузницкий Василий Юрьевич

215 округ - Юранская Юлия Дмитриевна

216 округ - Ковальчук Михаил Николаевич

217 округ - Сорока Иван Николаевич

219 округ - Якименко Наталья Николаевна

220 округ - Дидовец Юрий Викторович

221 округ - Слюсарев Иван Александрович

223 округ - Гоцкий Николай Николаевич