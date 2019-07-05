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Юлия Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве

Комментариев: 3
Тимошенко представила свою киевскую команду
Тимошенко представила свою киевскую команду
kyiv.ba.org.ua

Юлия Тимошенко представила обновленную киевскую команду партии "Батькивщина" и нового председателя Киевской городской партийной организации - Виталия Нестора. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской парторганизации. 

Юлия Тимошенко объявила каждого кандидата, которого поддерживает партийная организация в Киеве. Также она выразила благодарность Владимиру Бондаренко, многолетнему руководителю столичной "Батькивщины". 

"Общество нуждается в изменениях, нуждается в обновлении. Обновленная команда "Батькивщины" в Киеве - настоящий сплав молодости и опыта. Люди, которые понимают, что нужно киевлянам и как обеспечить надлежащую поддержку столицы на общеукраинском уровне", - сказала лидер "Батькивщины".

Виталий Нестор в течение 1,5 лет помогал киевлянам в решении проблемных вопросов, занимая должность председателя Центра защиты киевлян. 

"Столичная "Батькивщина" обязана и будет представлять достойным образом интересы киевлян как перед органами местного самоуправления, так и в Верховной Раде Украины. Главное сделать Киев современным, безопасным и экологически чистым городом - это основная идея", - отметил Виталий Нестор. 

"Батькивщина" поддерживает следующих кандидатов в столице: 211 округ - Мешковський Кирилл Эдуардович, 212 округ - Нестор Виталий Романович, 213 округ - Быструшкин Ярослав Александрович, 214 округ - Бузницкий Василий Юрьевич, 215 округ - Юранская Юлия Дмитриевна, 216 округ - Ковальчук Михаил Николаевич , 217 округ - Сорока Иван Николаевич, 219 округ - Якименко Наталья Николаевна, 220 округ - Дидовец Юрий Викторович, 221 округ - Слюсарев Иван Александрович, 223 округ - Гоцкий Николай Николаевич. 

 

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Теги: Тимошенко, Батькивщина, команда, Киев
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    05.07.2019, 10:21
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Что такое? Все старые сбежали?
ВосставшийИзБана    05.07.2019, 10:19
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Мужики новые, а баба все та же.
ВАТА_FUCK    05.07.2019, 11:13
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Только "косу" спрятала
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