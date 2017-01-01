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Кабмин выделил 350 миллионов на детские спорткомплексы и бассейны

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Деньги выделяются более чем на 80 проектов, как в крупных городах, так и в объединенных громадах.
На детские спорткомплексы и бассейны правительство выделило 350 миллионов
На детские спорткомплексы и бассейны правительство выделило 350 миллионов

Кабинет Министров выделил 350 млн грн на реконструкцию и строительство спорткомплексов в рамках политики развития детского и юношеского спорта. Соответствующие решение принято на заседании Кабмина 5 июля, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что в рамках политики развития детского и юношеского спорта Кабмин выделил в целом 350 млн грн на программы ремонта и строительства пришкольных спортивных комплексов, а также 25-метровых и 50-метровых бассейнов.

"Объем субвенции на обновление и строительство бассейнов составляет 200 млн грн. Деньги выделяются на 10 проектов в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Львовской областях и Виннице", - говорится в сообщении.

Кроме того, субвенция на обновление пришкольных спорткомплексов составляет 150 млн грн.

Деньги выделяются более чем на 80 проектов, как в крупных городах, так и в объединенных громадах.

Как сообщалось, Великобритания предоставит 9 миллионов фунтов стерлингов для независимых медиа в Украине, чтобы бороться с дезинформацией и "повысить подотчетность правительства".

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Теги: ремонт, бассейн, Кабмин Украины, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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