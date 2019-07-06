Зеленский назначил губернатора Львовской области
Президент сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав ОГА.
Президент Владимир Зеленский назначил губернатором Львовской области Маркияна Мальского. Об этом говорится в указе на сайте президента.
Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.
Также в Офисе президента сообщают, что Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых губернаторов.
Как известно, накануне в ходе визита на Донбасс Зеленский представил нового главу Донецкой ОГА.
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