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Зеленский назначил губернатора Львовской области

Комментариев: 1
Президент сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав ОГА.
Зеленский назначил губернатора Львовской области
Президент Владимир Зеленский назначил губернатором Львовской области Маркияна Мальского. Об этом говорится в указе на сайте президента.
 
Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.
 
Также в Офисе президента сообщают, что Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых губернаторов.
 
Как известно, накануне в ходе визита на Донбасс Зеленский представил нового главу Донецкой ОГА.
 
 

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Теги: Львовская область, Губернатор, ОГА, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    06.07.2019, 11:43
Оценка:  0
Мыкола
Смотрел на 112 назначение Львовского губернатора и ответ Зеленского относительного Северного потока 2. Вот вроде Зе умный мужик, организовал свой бизнес, стал президентом. Но , очевидно, до сих пор верит в Деда Мороза в лицеТрампа, который взмахнет палочкой и строительство потока прекратится !
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