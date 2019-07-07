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Зеленскому показали корабли НАТО в Одессе

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Канадский фрегат Toronto и британский эсминец Duncan входят состав постоянной военно-морской группы НАТО №2.
Владимир Зеленский на борту канадского фрегата Toronto
Владимир Зеленский на борту канадского фрегата Toronto
Прес-служба президента України

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полторак по приглашению американских и британских военных моряков, которые сейчас находятся в порту Одессы в рамках международных учений Си Бриз-2019 посетили корабли стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в воскресенье, 7 июля.

Так, по окончании торжественной части Зеленский и Полторак отправились на флагман украинских ВМС фрегат Гетман Сагайдачный, а потом посетили иностранные корабли – канадский фрегат Torontoи британский эсминец Duncan. Они входят состав постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2).

Cмотрите фотогалерею: Зеленскому показали корабли НАТО в Одессе

Как известно, сегодня в Украине отмечают день Военно-морских сил. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу для участия в торжественных мероприятиях и проведения украинско-американских военных учений Си Бриз-2019.

Также Зеленский рассказал, каким он хочет видеть военный флот Украины.

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Теги: НАТО, президент, Минобороны, Одесса, корабль, корабли, Владимир Зеленский, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    07.07.2019, 13:53
Оценка:  0
VSHIVANKA
Минобороны РФ решило утилизировать подводную лодку "Запорожье" (U-001) проекта 641, которую отказались забрать из Крыма ВМС ВСУ. Об этом свидетельствует соответствующее решение, которое объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.......)))))
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