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Из-за сотрудничества с Порошенко Добкина не пустили в Россию

Комментариев: 5
Из-за сотрудничества с Порошенко Добкина не пустили в Россию

Михаила Добкина, одного из лидеров "Оппозиционного блока", из-за сотрудничества с экс-президентом Петром Порошенко не пустили в Российскую Федерацию. Об этом сообщил сам Михаил Добкин в социальной сети Facebook, передает Гордон.

Михаила Добкина, который баллотируется в Верховную Раду по спискам от "Оппоблока", не впустили на территорию России. Первым об этом написал журналист Станислав Натанзон.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины", – написал журналист.

Сам политик в социальной сети Facebook подтвердил этот факт. В переписке с Натанзоном Добкин рассказал, что намеревался путешествовать по дорогам РФ на мотоцикле.

"Доехал до территории РФ. Взяли отпечатки пальцев, сфотографировали анфас и в профиль, выдали справку и сказали: "Извините, это не мы, но вам к нам нельзя", – написал Добкин журналисту.

Напомним, что в декабре 2018 года Михаил Добкин оказался в санкционном списке Российской Федерации. Причем попал Добкин в этот список из-за сотрудничества с действующим на тот момент президентом Петром Порошенко.

Отметим, Добкина так взбесил тот факт, что он оказался в санкциионном списке РФ, что он в социальной сети обматерил премьер-министра России Дмитрия Медведева.

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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    07.07.2019, 16:33
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Выходит, товарищ Добкин - гнусный порохобот!
Туземун    07.07.2019, 16:45
Оценка:  -2
Туземун
Да нет, он не порохобот, он просто после госпереворота не занял сторону своего электората, как это сделал Царев, например, а тупо стал приспосабливаться. Такие ещё хуже, чем те, кто прямо заявляют, что они русофобы и евродрочеры. Добкин более гибкий и скользкий...
Туземун    07.07.2019, 16:52
Оценка:  -1
Туземун
Из Украинских политиков я уважаю Ветренко Наталью. Если просто людей, то я очень уважаю Быстрякова, Погребинского, Филиндаш, Джангирова.... Блогера Семченко Александра... Очень уважаю Олеся Бузину, Царствие ему Небесное! Уверен, что твари, причастные к его убийству будут наказаны...
Брюква_и_Клюква    07.07.2019, 16:52
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Спасибо за разъяснение, товарищ Мун! Выходит, товарищ Добкин - еще большее дерьмо, чем я предполагал!
Туземун    07.07.2019, 17:00
Оценка:  -1
Туземун
Если твой друг не станет тебе помогать по каким либо своим шкурным причинам, то такой чел не просто гавно, он дермище.... Регионалы не только электорат предали, они своих однопартийцев бросили в беде. Ефремов уже три года в СИЗО. 19 раз суд продлял его пребывание там и ничего не предъявляет.
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