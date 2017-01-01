Тела матери и ее маленьких детей нашли в квартире Херсонсокй области

Полиция расследует умышленное убийство по факту смерти мальчиков семи и девяти лет а также их матери.

В Скадовске Херсонской области мужчина обнаружил в квартире тела своей бывшей супруги и двоих детей. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что мужчина приехал в Скадовск домой к бывшей жене, где обнаружил тела женщины и двух сыновей, девяти и семи лет.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции области.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в киевской квартире нашли тела супругов. Внимание соседей привлек запах из их квартиры.

А в Одессе пятилетняя девочка погибла, упав из окна 10 этажа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet