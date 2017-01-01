Названы сроки встречи Зеленского и Трампа

Подготовка встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа завершится в августе-сентябре.

В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа



Представители команды президента Владимира Зеленского на текущей неделе посетят Вашингтон для совместной с посольством Украины в США подготовки встречи главы государства с президентом Дональдом Трампом, сообщил посол Украины Валерий Чалый.





"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон – ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", – рассказал Чалый в эфире Голоса Америки

На уточняющий вопрос он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".



Кроме того, Чалый опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине о том, что США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".



"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело – какой будет содержание", – заявил дипломат.







Зеленский назвал одну из тем встречи с Трампом Посол отметил, что посольство Украины проводит интенсивную работу по подготовке содержания встречи двух президентов.



Напомним, ранее Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне Напомним, ранее Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем , но сроков не назвал.

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