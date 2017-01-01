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Зеленский провел новые кадровые перестановки в областях

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Глава государства уволил главу Мариинской РГА в Донецкой области и трех глав РГА во Львовской области.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав четырех районных государственных администрацией Киевской области в связи с истечением срока полномочий предыдущего президента, сообщает Офис президента.
 
Распоряжениями главы государства уволены глава Марьинской райгосадминистрации Донецкой области Владимир Мороз, Городоцкой райгосадминистрации Львовской области Владимир Ременяк, Мостиской райгосадминистрации Львовской области Степан Буняк, Самборской райгосадминистрации Львовской области Николай Фрей.

Зеленский уволил и назначил глав трех ОГА

Напомним, ранее Зеленский уволил глав пяти райадминистраций Киевской области.

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Теги: увольнение, Владимир Зеленский, райгосадминистрация
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Источник: korrespondent.net

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