Зеленский провел новые кадровые перестановки в областях

Глава государства уволил главу Мариинской РГА в Донецкой области и трех глав РГА во Львовской области.

Президент Владимир Зеленский president.gov.ua



Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав четырех районных государственных администрацией Киевской области в связи с истечением срока полномочий предыдущего президента, сообщает Офис президента.





Зеленский уволил и назначил глав трех ОГА



Напомним, ранее Зеленский Распоряжениями главы государства уволены глава Марьинской райгосадминистрации Донецкой области Владимир Мороз, Городоцкой райгосадминистрации Львовской области Владимир Ременяк, Мостиской райгосадминистрации Львовской области Степан Буняк, Самборской райгосадминистрации Львовской области Николай Фрей.Напомним, ранее Зеленский уволил глав пяти райадминистраций Киевской области Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент