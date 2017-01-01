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ЕС настаивает принять закон о незаконном обогащении

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Евросоюз настаивает на восстановлении в Украине уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Дональд Туск, Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер
Дональд Туск, Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер
Офис президента

Европейский Союз настаивает на необходимости восстановления в Украине криминальной ответственности за незаконное обогащение. Об этом говорится в совместном коммюнике участников саммита Украина - ЕС, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел.
 
В частности, стороны договорились о важности ускорения усилий в борьбе с коррупцией, в том числе в течение текущего избирательного года.
 
"Мы приветствовали назначение судей Высшего антикоррупционного суда и прогресс в приближении начала его работы. Мы договорились о неотложной необходимости восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение и обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всех антикоррупционных учреждений", - указано в совместном заявлении президента Евросовета Дональда Туск и президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

В АП назвали преимущества законопроекта об обогащении
 
Напомним, 6 июня Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об ответственности за незаконное обогащение. Депутаты не смогли включить соответствующий законопроект в повестку дня.

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Теги: Украина, ЕС, Уголовная ответственность, незаконное обогащение
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Источник: korrespondent.net

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