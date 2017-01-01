Луценко рассказал о новом деле против NewsOne
Против телеканала открыто дело по статье финансирование терроризма. Расследование поручено СБУ.
Генпрокуратура открыла в отношении телеканала NewsOne дело по статье финансирование терроризма. Об этом во вторник, 9 июля, заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ – одни и те же люди", - сказал Луценко.
По его словам, два лица одновременно являются директорами офшорных компаний украинского телеканала и российского банка.
"Сегодня зарегистрировано также уголовное производство о финансировании терроризма. И это подследственность СБУ, и она будет устанавливать этот факт", - сказал Луценко.
Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены были провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.
Накануне в ГПУ заявили, что открыли против телеканала дело по статье госизмена.
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