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Луценко рассказал о новом деле против NewsOne

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Против телеканала открыто дело по статье финансирование терроризма. Расследование поручено СБУ.
Дело против NewsOne не закроют, не смотря на отказ от телемоста
Дело против NewsOne не закроют, не смотря на отказ от телемоста
facebook.com/LarysaSargan
Генпрокуратура открыла в отношении телеканала NewsOne дело по статье финансирование терроризма. Об этом во вторник, 9 июля, заявил генпрокурор Юрий Луценко.
 
 
"Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ – одни и те же люди", - сказал Луценко.
 
По его словам, два лица одновременно являются директорами офшорных компаний украинского телеканала и российского банка.
 
"Сегодня зарегистрировано также уголовное производство о финансировании терроризма. И это подследственность СБУ, и она будет устанавливать этот факт", - сказал Луценко.
 
Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены были провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.
 
 

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Теги: Луценко, СБУ, телеканал, Телемост, NewsOne
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Источник: korrespondent.net

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