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Без парада и в другом формате: Зе анонсировал новый День независимости

Комментариев: 3
Вместо военного парада в команде президента решили выплатить военным премии.
Зеленский пообещал всем военным премии вместо парада
Зеленский пообещал всем военным премии вместо парада
president.gov.ua

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Военного парада на День независимости в этом году в Украине не будет. Об этом в своем видеообращении объявил президент Владимир Зеленский.

“Обычно на День Независимости у нас проходит военный парад – такой помпезный и точно недешевый“, — отметил он.

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“Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным“, - заявил президент.

“Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно - тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил“, - подчеркнул Зеленский.

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При этом он заверил, что само по себе празднование Дня Независимости не отменяется. «Чествовать наших героев мы будем. Праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат», - проанонсировал Зеленский.

Напомним, ранее в Нацмузее истории Украины пообещали показать наиболее запомнившиеся примеры подкупа избирателей в Украине.

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Теги: Зеленский, ВСУ, военные, парад, День Независимости, премии
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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    09.07.2019, 19:32
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Всем курить "траву" и красиво улыбаться, как гидрант?
Тисс    09.07.2019, 19:34
Оценка:  0
Тисс
У тебя гидрант траву курит??? Что ты сам куришь? Портянки дохлого бандеровца?
Тисс    09.07.2019, 19:38
Оценка:  0
Тисс
Гидрант — устройство на водопроводной сети, позволяющее подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Но у некоторых бахнутых на голову, оно курит "траву"...
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