Без парада и в другом формате: Зе анонсировал новый День независимости
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Военного парада на День независимости в этом году в Украине не будет. Об этом в своем видеообращении объявил президент Владимир Зеленский.
“Обычно на День Независимости у нас проходит военный парад – такой помпезный и точно недешевый“, — отметил он.
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“Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным“, - заявил президент.
“Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно - тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил“, - подчеркнул Зеленский.
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При этом он заверил, что само по себе празднование Дня Независимости не отменяется. «Чествовать наших героев мы будем. Праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат», - проанонсировал Зеленский.
Напомним, ранее в Нацмузее истории Украины пообещали показать наиболее запомнившиеся примеры подкупа избирателей в Украине.