Украина и США возобновили соглашение по атомным объектам

Соглашение была заключено в 1993 году, но срок его действия истек 28 октября 2018 года. Теперь правительство одобрило его возобновление.

Кабинет министров Украины принял решение о возобновили соглашения с США о повышении эксплуатационной безопасности, снижении степени риска эксплуатации и укреплении систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине. Решение было принято на заседании Кабмина в среду, 10 июля.

Правительство одобрило проект соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и США о возобновлении действия соглашения о безопасности. Соглашение было заключено 25 октября 1993 года.

В пояснительной записке указано, что 28 октября прошлого года закончился срок действия данного соглашения. Посольство США в Украине 20 ноября 2018 года направило ноту о возобновлении действия документа.

Украина и США продолжат сотрудничество по вопросам повышения безопасности на атомных объектах в Украине. После принятия распоряжения продолжится разработка процедур и протоколов эксплуатационной безопасности, улучшение возможностей диагностики и повышенияеэффективности регулирования путем разработки соответствующих регуляторных стандартов; диверсификация источников ядерного топлива для украинских атомных электростанций.

Ожидается повышение физической безопасности АЭС и снижение степени риска, связанного с эксплуатацией гражданских ядерных реакторов типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000 в Украине.

Напомним, что ранее Украина направила в США запрос о покупке военного оборудования.

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