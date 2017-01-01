Данилюк встретился в Вашингтоне с Болтоном и Перри

На встрече речь шла о поддержке реформ в Украине со стороны США и мирном восстановлении украинской территории.



Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и мирное восстановление территории Украины. Об этом советник Дональда Трампа написал на своей странице в Twitter в четверг, 11 июля.



"Великолепная дискуссия состоялась сегодня с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории", – заявил он.





Гройсман рассказал, когда может начаться восстановление Донбасса



Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк начал визит в США и С Данилюком встретился также министр энергетики США Рик Перри. Он написал на своей странице в Twitter, что обсудил с украинским чиновником возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности при правительстве Владимира Зеленского.Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк начал визит в США и уже встретился со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером и советником по национальной безопасности вице-президента США Китом Келлогом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet