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Данилюк встретился в Вашингтоне с Болтоном и Перри

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На встрече речь шла о поддержке реформ в Украине со стороны США и мирном восстановлении украинской территории.
Болтон обсудил с Данилюком мирное восстановление территории Украины
Болтон обсудил с Данилюком мирное восстановление территории Украины
twitter.com/AmbJohnBolton

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и мирное восстановление территории Украины. Об этом советник Дональда Трампа написал на своей странице в Twitter в четверг, 11 июля.
 
"Великолепная дискуссия состоялась сегодня с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории", – заявил он.
 
С Данилюком встретился также министр энергетики США Рик Перри. Он написал на своей странице в Twitter, что обсудил с украинским чиновником возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности при правительстве Владимира Зеленского.

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Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк начал визит в США и уже встретился со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером и советником по национальной безопасности вице-президента США Китом Келлогом.

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Теги: Болтон, Александр Данилюк, восстановление Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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