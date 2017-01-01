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На Закарпатье подозреваемый пытался сбежать и наехал на копа

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Мужчина шантажировал девушку разглашением личной информации, а при попытке задержания сбил полицейского.
Подозреваемый сбил полицейского
Подозреваемый сбил полицейского
пресс-служба Нацполиции

В Закарпатской области при попытке к бегству подозреваемый в вымогательстве наехал на полицейского. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

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Отмечается, что накануне в Иршавское отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась 20-летняя жительница села Заречье. Девушка сообщила, что неизвестный вымогает у нее деньги за неразглашение сведений, которые заявительница желает сохранить в тайне.

По факту вымогательства следователи открыли уголовное производство.

Получив подробную информацию, оперативники установили, что деньги у потерпевшей требовали двое мужчин. Оба - жители Иршавского района. Одного из них полицейские задержали на месте преступления, а его сообщник с места происшествия скрылся.

За несколько часов мужчину, совместными усилиями следователей и инспекторов сектора реагирования патрульной полиции, было найдено. Во время общения с правоохранителями, беглец начал сопротивляться полицейским и совершил наезд на полицейского автомобилем Skoda Octavia, за рулем которого находился.

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После этого мужчина покинул место преступления, однако вскоре правоохранители его остановили и задержали. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудников правоохранительного органа (ч. 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до пяти лет до лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, несколькими днями ранее на Закарпатье расстреляли офицера полиции. Позже в розыск объявили двоих подозреваемых.

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Теги: Закарпатье, полиция, задержание, вымогательство, полицейский, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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