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У Зеленского хотят ликвидировать одно из министерств

Комментариев: 16
Команда президента заявила о ликвидации одного из министерств.
Зеленский ликвидирует МИП
Зеленский ликвидирует МИП
president.gov.ua

У Зеленского начали говорить о ликвидации Министерства информационной политики. Команда президента планирует также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

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Об этом во время экспертной встречи “Деолигархизации медиа: как обеспечить независимость СМИ от их владельцев?“ рассказал советник Зеленского и кандидат в нардепы от “Слуги народа“ Никита Потураев, передает Детектор медиа.

МИП мы планируем перезагрузить в ноль, - заявил Потураев.

Представитель Зеленского также отметил, что президент хочет объединить два ведомства, которые контролируют работу прессы.

У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что в Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить, в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора, - добавил Потураев.

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Советник Зеленского акцентировал, что реформацию планируют осуществить путем изменений к Конституции.

Напомним, Гройсман намерен резко сократить число министерств. Количество министерств нужно сократить в два раза, считает глава правительства. Он подаст такое предложение на следующую каденцию.

 

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Теги: Потураев, Зеленский, МИП, министерство
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Комментариев (16)
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МЕЛЬХИОР    15.07.2019, 19:59
Оценка:  +1
МЕЛЬХИОР
Сопля ЗЕлёная - наркоман конченный и сепор, марионетка кремля!
модный__гусь    15.07.2019, 19:54
Оценка:  -4
модный__гусь
И 21 числа мы забьём последний гвоздь в крышку старой истории итд )))Лохи кусайте локти
МЕЛЬХИОР    15.07.2019, 20:04
Оценка:  +1
МЕЛЬХИОР
тебе в яичко гвоздь забить!
Брюква_и_Клюква    15.07.2019, 20:09
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Товарищ Гусь! Вы уже обещали развесить всех несогласных в Киеве на Хрещатицких каштанах еще 22 апреля, но я каждый день там езжу и еще ни одного повешенного ниxyя не видел! Как Вам можно после этого доверять!
модный__гусь    15.07.2019, 19:53
Оценка:  -4
модный__гусь
Как классно что Зеленский Президент Это лучший президент за всю историю)))
МЕЛЬХИОР    15.07.2019, 20:04
Оценка:  +3
МЕЛЬХИОР
историю РФ.... для Украины это позор. А ты - чмо.
Ярослав    15.07.2019, 19:46
Оценка:  -3
Ярослав
ЗЕ-клован! Готуйся на выход!!!
ЗЕ-марионетка не предатель, предатель это тот кто был за Украину и её предал.
А Клован никогда за Украину и не был!! Он откровенно - Янык №2!!!
Хулиганка*    15.07.2019, 19:22
Оценка:  -5
Хулиганка*
еще нужно ликвидировать институт Альцгеймера имени вятровича, а его директора посадить за разжигание
Ярослав    15.07.2019, 19:48
Оценка:  +2
Ярослав
а ты иди нах ватное троляко.
тывин    15.07.2019, 19:01
Оценка:  0
тывин
Объясните мне (дураку) наконец почему какое-то У ЗЕЛЕНСКОГО (пртураев) вещает ОТ ИМЕНИ, а что преЗЕдент потерял голос или он занят переездом КОНТОРЫ презедента, кто не знает офис переводится с английского на украинский как КОНТОРА.
Ярослав    15.07.2019, 19:48
Оценка:  -1
Ярослав
да не дурак ты совсем. Правильно всё понял. ЗЕ сам ничего не делает, потому что он кукла, которую за ниточки дёргает путлер!!
Boxerogos    15.07.2019, 18:47
Оценка:  0
Boxerogos
Ах ты ж низкорослый зраднык!Да как ты посмел разогнать Министерство Пропагандoнов!Кучка потрохоботов с десятками аккаунтов на свинное ебло тебя в соцсетях в пух и прах разнесут!))))))))))))))
тывин    15.07.2019, 19:03
Оценка:  +1
тывин
А что потураев тоже низкорослый?
alex_br    15.07.2019, 18:30
Оценка:  +1
alex_br
пока что прогнозировано, все по плану, Коломойский и Путин одобряют. Это он еще сдерживается, выборы пройдут ох и голосовавшие за Зе много чего нового узнают Пусть узнают цену своим действиям и своей наивности. А цена - страна.
Брюква_и_Клюква    15.07.2019, 18:06
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Предлагаю ликвидировать также министерства обороны и иностранных дел! Все равно они товарищу Володе нaxyй не нужны!
Ярослав    15.07.2019, 19:50
Оценка:  0
Ярослав
ты тут туки шутишь, а ЗЕбил и минобороны может, того... ЗЕ-лекторат ему только еще 50 дней пошухерить дадут, и он и такое отчибучит!
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