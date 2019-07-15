У Зеленского хотят ликвидировать одно из министерств

Команда президента заявила о ликвидации одного из министерств.

У Зеленского начали говорить о ликвидации Министерства информационной политики. Команда президента планирует также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Читай также: В Украине появился образовательный омбудсмен

Об этом во время экспертной встречи “Деолигархизации медиа: как обеспечить независимость СМИ от их владельцев?“ рассказал советник Зеленского и кандидат в нардепы от “Слуги народа“ Никита Потураев, передает Детектор медиа.

МИП мы планируем перезагрузить в ноль, - заявил Потураев.

Представитель Зеленского также отметил, что президент хочет объединить два ведомства, которые контролируют работу прессы.

У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что в Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить, в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора, - добавил Потураев.

Читай также: Зеленский будет “очень просить” Гройсмана уволить еще одного топ-чиновника

Советник Зеленского акцентировал, что реформацию планируют осуществить путем изменений к Конституции.

Напомним, Гройсман намерен резко сократить число министерств. Количество министерств нужно сократить в два раза, считает глава правительства. Он подаст такое предложение на следующую каденцию.