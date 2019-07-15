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На Донбассе за день семь обстрелов, двое раненых

Комментариев: 3
Враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 15 июля.

Отмечается, что враг вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Водяное, Широкино, Авдеевка, Луганское и Новоалександровка.

Украиснкие военные открывали ответный огонь. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Напомним за сутки 14 июля на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов, шесть раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Vasya_iz_Ivanovo    15.07.2019, 22:30
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Украина бьется за вильну Украину, Ура! Правда не понятно, ведь, она получила независимость в 1991 г.? Так за что она бьется?
Ira0956    15.07.2019, 21:44
Оценка:  +1
Ira0956
А нexyй шастать
Boxerogos    15.07.2019, 21:02
Оценка:  0
Boxerogos
Прекратите"обстрелы"дил до,вибраторами,анальными шариками,пробками и мужскими половыми хyями без смазки.И раненых не будет.
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