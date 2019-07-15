На Донбассе за день семь обстрелов, двое раненых

Враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 15 июля.

Отмечается, что враг вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Водяное, Широкино, Авдеевка, Луганское и Новоалександровка.

Украиснкие военные открывали ответный огонь. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Напомним за сутки 14 июля на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов, шесть раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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