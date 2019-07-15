На Донбассе за день семь обстрелов, двое раненых
С начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 15 июля.
Отмечается, что враг вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Водяное, Широкино, Авдеевка, Луганское и Новоалександровка.
Украиснкие военные открывали ответный огонь. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.
Напомним за сутки 14 июля на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов, шесть раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Тогда ВСУ не понесли потерь.
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