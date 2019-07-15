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Украина продлила эмбарго на российские товары

Комментариев: 5
Киев впервые продлил эмбарго в качестве ответных мер на ограничения со стороны России, которые были введены в конце 2015 года.
Украина продлила эмбарго на товары из РФ на 2020 год
Украина продлила эмбарго на товары из РФ на 2020 год
Getty Images (архив)

Кабмин продлил на 2020 год запрет на поставку значительного перечня товаров из России. Об этом говорится в постановлении №605 от 5 июля на сайте правительства.

Как сообщается, Украина впервые продлила эмбарго в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны России, которые были введены в конце 2015 года.

В расширенный перечень вошли спички, фанерная продукция, обои, продукция легпрома, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Кроме этого, с 1 марта следующего года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин снял запрет на транзит украинских товаров. Глава РФ отменил запрет на транзит товаров с Украины, который действовал с 2016 года. Изменения вступили в силу с 1 июля.

Перед этим РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.

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Теги: Украина, Украина-Россия, эмбарго, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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h_a_a_r_p    15.07.2019, 23:10
Оценка:  +3
h_a_a_r_p
во пипец эмбарго , эмбарго на спички- у вас что своих не было такое закупали ?
TomBombadil    15.07.2019, 23:31
Оценка:  +3
TomBombadil
)))
Ira0955    16.07.2019, 01:08
Оценка:  -2
Ira0955
Залупа, из всего списка ты смогла прочитать только слово спички)
Ira0955    15.07.2019, 22:23
Оценка:  -6
Ira0955
Ой, пукинососы где вы?)))
Russian-Troll    15.07.2019, 22:50
Оценка:  0
Russian-Troll
Че не спиться, поздно уже. До завтра
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