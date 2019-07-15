Украина продлила эмбарго на российские товары

Киев впервые продлил эмбарго в качестве ответных мер на ограничения со стороны России, которые были введены в конце 2015 года.

Украина продлила эмбарго на товары из РФ на 2020 год Getty Images (архив)

Кабмин продлил на 2020 год запрет на поставку значительного перечня товаров из России. Об этом говорится в постановлении №605 от 5 июля на сайте правительства.

Как сообщается, Украина впервые продлила эмбарго в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны России, которые были введены в конце 2015 года.

В расширенный перечень вошли спички, фанерная продукция, обои, продукция легпрома, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Кроме этого, с 1 марта следующего года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин снял запрет на транзит украинских товаров. Глава РФ отменил запрет на транзит товаров с Украины, который действовал с 2016 года. Изменения вступили в силу с 1 июля.

Перед этим РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.

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