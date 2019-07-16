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Жители ОРДЛО смогут получить от РФ и загранпаспорта

Комментариев: 46
В случае получения паспорта РФ любой житель так называемых ДНР и ЛНР сможет получить и заграничный документ.
Россия готова раздавать жителям ОРДЛО еще и заграны
Россия готова раздавать жителям ОРДЛО еще и заграны
EPA/UPG

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Получившие российское гражданство жители ОРДЛО смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от места регистрации, сообщили в МВД РФ, передают РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями оккупированной части Донбасса.

Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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“Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории РФ“, - сообщили в МВД РФ.

В середине июня в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинское Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям ОРДЛО. 

Напомним, ранее в разведке сообщали, что боевики ОРДЛО все чаще грабят дома и людей на КПВВ.

 

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Теги: ОРДЛО, Донбасс, РФ, паспорт, МВД РФ
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Комментариев (47)
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Брюква_и_Клюква    16.07.2019, 17:45
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Я очень рад за товарищей донбасян! Правда, они все равно по этой бумажке никуда выехать не смогут, кроме Габона и Никарагуа!
Boxerogos    16.07.2019, 17:28
Оценка:  -5
Boxerogos
Справедливое решение.Ведь эти люди будут такими же российскими гражданами как и жители Москвы,Воронежа,Саратова,Мурманск а...
WTF2wtf    16.07.2019, 17:32
Оценка:  +3
WTF2wtf
Путинское, ради пары тысяч своих наемников-отморозков россия опустила миллионы местных на оккупированном Донбассе?
Так украинский загран намного привлекательнее, даун упоротый ...
Boxerogos    16.07.2019, 17:46
Оценка:  -5
Boxerogos
Упоротый бот,не суди других по себе.Я не знаю кто тебя опустил,но народ Донбасса пытались опустить лишь наши"герои"идя своим АТО/ООС на Донбасс.Но безуспешно.А люди там нормально живут,работают,ежедневно надеясь что наши"герои"наконец- то оставят их в покое и прекратят их убивать.Аминь.
birtov1990    16.07.2019, 17:47
Оценка:  -4
birtov1990
WTF2wtf
Миллионы украинцев опустил твои нацики.
Кстати, а чем украинские паспорта лучше? Ах да с ними можно летом выезжать на клубничные плантации в Польшу и Литву.
WTF2wtf    16.07.2019, 17:49
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxerogos - конченый российский бот-многостаночник ...
WTF2wtf    16.07.2019, 17:51
Оценка:  +3
WTF2wtf
Виртуальным шавкам иностранных оккупантов само собой можно трындеть только про то,
насколько "безвиз" с Южной осетией и Абхазией интересней безвиза с Германией или Италией ... и как миллионы местных на оккупированном россией Донбассе "счастливы" нищете и бесправию в оккупации.
ira0957    16.07.2019, 17:04
Оценка:  -3
ira0957
Паспорта РФ не содержат данных о месте жительства в ДНР и ЛНР
16.07.2019

Российские паспорта не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах. Об этом сообщили в МВД России, отвечая на запрос РИА Новости о намерении ряда западных стран не признавать российские паспорта
ira0957    16.07.2019, 17:05
Оценка:  -2
ira0957
жителей ДНР и ЛНР. «Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории РФ. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан РФ», — говорится в ответе МВД
tulchanin    16.07.2019, 17:17
Оценка:  +2
tulchanin
Но такая графа есть в шенгенских визах. Хз правда как будут проверять....
WTF2wtf    16.07.2019, 17:20
Оценка:  +4
WTF2wtf
Рашик, ваши чинуши продают списки личного состава со всеми личными данными целых подразделений, воюющих на Донбассе ... а тут такое, да еще и в довольно скромных количествах
WTF2wtf    16.07.2019, 17:21
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вся эта инфа сейчас тщательно собирается и анализируется
WTF2wtf    16.07.2019, 17:09
Оценка:  +1
WTF2wtf
Педрила путиснкий, ты не устал скакать?
Служба такая, наци упоротое из паРаши?
WTF2wtf    16.07.2019, 17:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
"Безвиз" с Южной Осетией для дешевого путинского пушечного мяса,
вместо безвиза с той же Германией по украинскому заграну ...
WTF2wtf    16.07.2019, 17:13
Оценка:  +1
WTF2wtf
Хотя с такими темпами выдачи даже своим упоротым наемникам корочек от россиян - это все равно ниочем ... на десятилетия для рабов, если Донбасс так и останется в российской оккупации и в нынешнем дерьме.
ira0957    16.07.2019, 16:45
Оценка:  -5
ira0957
А так называемая украина ввела языковой геноцид.
sharry-sharry    16.07.2019, 16:43
Оценка:  +5
sharry-sharry
И это не оккупация украинской территории?Тогда как это называется?
ira0957    16.07.2019, 16:46
Оценка:  -7
ira0957
Это называется идите на х у й хох.лы
tinkerrr    16.07.2019, 16:48
Оценка:  -7
tinkerrr
А какие варианты для жителей Днр остаются, в условиях не признания их республиканских документов другими странами? В Украину не все могут выехать, да не все уже и хотят.
WTF2wtf    16.07.2019, 16:52
Оценка:  +1
WTF2wtf
Все так же остается украинский паспорт и само бой намного более привлекательный украинский загран ... хотя наемникам российских оккупантов это само собой недоступно
tinkerrr    16.07.2019, 17:03
Оценка:  -3
tinkerrr
Они не наемники, они хотят говорить на СВОЕМ родном языке и иметь свою самоидентификацию, а не стать подобием жителей западноукраинских сел.
WTF2wtf    16.07.2019, 17:07
Оценка:  -2
WTF2wtf
Дебилом зачем прикидываться и толкать очередное тупое бла-бла от самих оккупантов???
Именно наемники, воюющие в российских армейских корпусах против Украины!
tinkerrr    16.07.2019, 17:12
Оценка:  -4
tinkerrr
Вам так выгодно думать, чтоб ваша совесть не сильно вас мучила. Ваша слепая ярость ни к чему не приведет.
WTF2wtf    16.07.2019, 17:15
Оценка:  +1
WTF2wtf
Как мистер "tinkerrr" изволит называть наемников иностранных оккупантов, воюющих против государства?
В россии таким воюющим против российской армии членам незаконных вооруженных фомирований грамоты выдают и любят всей страной?
tinkerrr    16.07.2019, 17:26
Оценка:  -6
tinkerrr
Не забывайте, что в Киеве прошла революция или переворот, называйте как хотите. Оттуда звучали угрозы и презрительные реплики в адрес Донбасса. Уже тогда слышались слова о переводе на украинский язык, а право говорить на своем родном - одно из основных, что может быть у человека.
tinkerrr    16.07.2019, 17:27
Оценка:  -6
tinkerrr
На майдане была свастика и никто с этим не боролся.
WTF2wtf    16.07.2019, 17:28
Оценка:  +3
WTF2wtf
В россии таким воюющим против российской армии членам незаконных вооруженных фомирований грамоты выдают и любят всей страной?????????????????????? ????????
WTF2wtf    16.07.2019, 17:30
Оценка:  +3
WTF2wtf
На майдане каком-то свастика?
Просто руссбот упоротый, фанат Мильчаковых и прочего путинского говна ...
tinkerrr    16.07.2019, 17:33
Оценка:  -5
tinkerrr
Свободолюбивые люди не нужны нигде, тут вы совершенно правы!))
tinkerrr    16.07.2019, 17:35
Оценка:  -4
tinkerrr
И если вы не знаете про присутствие свастики на майдане, то вы просто действительно мало знаете. Может поэтому и злитесь))
WTF2wtf    16.07.2019, 17:35
Оценка:  +2
WTF2wtf
"Свободолюбивые люди" - это наемники иностранных оккупантов или сами оккупанты,
убивающие украинцев на украинской земле?
WTF2wtf    16.07.2019, 17:36
Оценка:  +2
WTF2wtf
Такни из шахт ... ихтутнет?
WTF2wtf    16.07.2019, 17:37
Оценка:  +3
WTF2wtf
"tinkerrr" - как вы протестовали против воюющих на Донбассе против Украины российских фашистов?
tinkerrr    16.07.2019, 17:38
Оценка:  -4
tinkerrr
Вы великий теоретик, возможно, и искренний, кто знает...
WTF2wtf    16.07.2019, 17:48
Оценка:  +3
WTF2wtf
Как защитнег оккупантов не хочет отвечать на прямые вопросы ... только лозунги от самих оккупантов.
VSHIVANKA    16.07.2019, 16:43
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ , А ЧЕМ ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ ЭТОТ ЗАГРАНПАСПОРТ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОБЫЧНОГО ЗАГРАНПАСПОРТА РОССИИ ?
ЧТО ВЫ ТАК ВОЗБУДИЛИСЬ ? ))))
sharry-sharry    16.07.2019, 16:45
Оценка:  +3
sharry-sharry
Убогое вонючее кацапье,свой рот гнилой закрой и сиди молча,тебе вообще слова никто заморышу не давал.Давно с блокировки вышло?
WTF2wtf    16.07.2019, 16:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Он все так же будет менее привлекателен, чем украинский ...
Но vyjujcnfyjxyjve ольгинскому наци-трансвеститу это запрещено озвучивыать явно
VSHIVANKA    16.07.2019, 17:13
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЭТОТ ПАСПОРТ, ВЫ УСТРОИЛИ У СЕБЯ ГОСПЕРЕВОРОТ , НАЧАЛИ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ, РАЗРУШИЛИ ЭКОНОМИКУ, УСТРОИЛИ ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ, ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГЛИ ПОД ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА.
В ОБЩЕМ СОЗДАЛИ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВАЛА СТРАНЫ...
ЭТО ТОГО СТОИТ ?
А У РОССИЯН ПРОСТО ЕСТЬ ДЕНЬГИ НА ВИЗУ...)))
WTF2wtf    16.07.2019, 17:17
Оценка:  +2
WTF2wtf
Что тут трындит антиукраинская шавка иностранных оккупантов????
Педрила ольгинский, ты не охренел на шее у российских пенсов?
WTF2wtf    16.07.2019, 17:27
Оценка:  +3
WTF2wtf
При этом путинский бюджетный бот
даже не путается задуматься о том, что на оккупированном россией Донбассе местные теперь зарабатывают намного меньше, чем в контролируемых Украиной регионах ... ему на это тупо насрать.
Жрать    16.07.2019, 16:40
Оценка:  +6
Жрать
С куриным паспортом никуда не пускают.
ira0957    16.07.2019, 16:46
Оценка:  -4
ira0957
А за украинский паспорт в поляндии морду бьют )
tinkerrr    16.07.2019, 16:38
Оценка:  -7
tinkerrr
Ну класс, людям надо продолжать как-то жить дальше.
WTF2wtf    16.07.2019, 16:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
К сожалению, жить в этой российской нищей резервации сложно ...
WTF2wtf    16.07.2019, 16:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
Глава россии сделал оккупированный Донбасс третьесортной бесправной резервацией, даже на фоне захваченного им же Крыма!
Peyot    16.07.2019, 16:35
Оценка:  +4
Peyot
для выезда в соседние страны ДНР ЛНР и Осетию?
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