Жители ОРДЛО смогут получить от РФ и загранпаспорта
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Получившие российское гражданство жители ОРДЛО смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от места регистрации, сообщили в МВД РФ, передают РИА Новости.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями оккупированной части Донбасса.
Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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“Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории РФ“, - сообщили в МВД РФ.
В середине июня в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинское Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям ОРДЛО.
Напомним, ранее в разведке сообщали, что боевики ОРДЛО все чаще грабят дома и людей на КПВВ.
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Так украинский загран намного привлекательнее, даун упоротый ...
Миллионы украинцев опустил твои нацики.
Кстати, а чем украинские паспорта лучше? Ах да с ними можно летом выезжать на клубничные плантации в Польшу и Литву.
насколько "безвиз" с Южной осетией и Абхазией интересней безвиза с Германией или Италией ... и как миллионы местных на оккупированном россией Донбассе "счастливы" нищете и бесправию в оккупации.
16.07.2019
Российские паспорта не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах. Об этом сообщили в МВД России, отвечая на запрос РИА Новости о намерении ряда западных стран не признавать российские паспорта
Служба такая, наци упоротое из паРаши?
вместо безвиза с той же Германией по украинскому заграну ...
Именно наемники, воюющие в российских армейских корпусах против Украины!
В россии таким воюющим против российской армии членам незаконных вооруженных фомирований грамоты выдают и любят всей страной?
Просто руссбот упоротый, фанат Мильчаковых и прочего путинского говна ...
убивающие украинцев на украинской земле?
ЧТО ВЫ ТАК ВОЗБУДИЛИСЬ ? ))))
Но vyjujcnfyjxyjve ольгинскому наци-трансвеститу это запрещено озвучивыать явно
В ОБЩЕМ СОЗДАЛИ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВАЛА СТРАНЫ...
ЭТО ТОГО СТОИТ ?
А У РОССИЯН ПРОСТО ЕСТЬ ДЕНЬГИ НА ВИЗУ...)))
Педрила ольгинский, ты не охренел на шее у российских пенсов?
даже не путается задуматься о том, что на оккупированном россией Донбассе местные теперь зарабатывают намного меньше, чем в контролируемых Украиной регионах ... ему на это тупо насрать.