Жители ОРДЛО смогут получить от РФ и загранпаспорта

В случае получения паспорта РФ любой житель так называемых ДНР и ЛНР сможет получить и заграничный документ.

Россия готова раздавать жителям ОРДЛО еще и заграны EPA/UPG

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Получившие российское гражданство жители ОРДЛО смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от места регистрации, сообщили в МВД РФ, передают РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями оккупированной части Донбасса.

Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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“Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории РФ“, - сообщили в МВД РФ.

В середине июня в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинское Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям ОРДЛО.

Напомним, ранее в разведке сообщали, что боевики ОРДЛО все чаще грабят дома и людей на КПВВ.