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Юрий Бойко: После выборов мы пересмотрим пенсионную реформу

Комментариев: 9
Юрий Бойко: После выборов мы пересмотрим пенсионную реформу

Все дискриминационные нормы, направленные против пенсионеров и тех, кому предстоит выйти на пенсию, будут отменены ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМОЙ – ЗА ЖИЗНЬ, как только будет сформировано новое правительство. Об этом заявил кандидат в премьер-министры от оппозиционной партии Юрий Бойко.
 «С 1 июля в Украине, впервые в этом году, повысилась минимальная пенсия. Правительство проиндексировало ее на целых 2,5 доллара (67 гривен)! При этом для миллионов украинских пенсионеров это повышение и вовсе не превысило смешную сумму в 3,5 гривни. В этом - весь цинизм осколков старой власти, которая воровала миллионы в оборонном секторе, платила и продолжает платить миллионные зарплаты чиновникам, но при этом мизерными пенсиями и космическими тарифами просто издевается над миллионами пенсионеров», - отметил политик.
 По его словам, после выборов и полной перезагрузки власти будут пересмотрены прожиточный минимум, социальные стандарты и размер пенсий, и это чётко прописано в программе ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. 
 «Мы пересмотрим принятую режимом Порошенко пенсионную реформу и отменим все дискриминационные нормы, которые она содержит. Это и уменьшение коэффициента расчета пенсий с 1,35 до 1, и отмена права досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей и соцработников – по нашему обращению эту норму уже признал незаконной Конституционный суд. Уверен, что после победы на выборах мы сможем провести справедливый перерасчёт пенсий и пересмотреть социальные стандарты, вернув гражданам Украины возможность жить, а не выживать в своей стране. Это одна из наших главных задач», - подытожил Юрий Бойко.
Напомним, благодаря обращению депутатов ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Конституционный суд Украины отменил повышение возраста и стажа для выхода на пенсию по выслуге лет. Повышение возраста отменено для тех категорий профессий, где нетрудоспособность может наступить раньше пенсионного возраста. 
Представление в Конституционный суд подписали 48 депутатов Верховной Рады по инициативе представителей ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ. После его рассмотрения судьи признали отдельные нормы пенсионной реформы неконституционными.
 Так, депутаты ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ добились отмены норм о повышении на пять лет пенсионного возраста для женщин, увеличении на пять лет стажа работы для женщин и мужчин, а также установлении минимально необходимого возраста для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий граждан. 
 
Кроме того, возвращены условия выхода на пенсию по выслуге лет, которые действовали до 1 апреля 2015 года, и это в первую очередь касается работников образования, здравоохранения, социальной защиты, железнодорожного транспорта и метрополитена.
 

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Комментариев (9)
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ЗаУкраину    16.07.2019, 17:50
Оценка:  +3
ЗаУкраину
врет жи.дяра как всегда. Загляните в компромат-биографию этого "доброжелона", и ужаснетесь от того сколько он успел натворить за прошедшие годы у корыта.

Только последний идиот отдаст голос за потроховский ПЭС, и за "их жизнь".
ВосставшийИзБана    16.07.2019, 18:12
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Последние идиоты" уже отдали свои голоса за артикля. Теперь, благодаря им, пацан, который пародировал президента, сам стал пародией на президента.
ВосставшийИзБана    16.07.2019, 17:42
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Я так понял, что главное обещание Бойки - отнять то, что нынешняя власть дала пенсионерам.
Брюква_и_Клюква    16.07.2019, 17:31
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
А что раньше мешало товарищу Бойке провести пенсионную реформу? Ведь он целых 8 лет работал в правительстве! Неужели, мешали яйца?
Дром    16.07.2019, 17:41
Оценка:  +4
Дром
Более того, это же товарищи РЫГИ приняли в 2011 существующий пенсионный кодекс... увеличив пенсионный возраст, минимальный стаж, выбросив институты и декреты из стажа.
vicinq    16.07.2019, 17:13
Оценка:  +4
vicinq
ВОРЮГА падаль рыгианальная...
w@rning!    16.07.2019, 17:22
Оценка:  +2
w@rning!
Все правильно вы сказали , и ворюга ,и падаль ,даже основатель партии регионов и все это наш дорогой пан Порошенкович.
Lyonya-Space    16.07.2019, 17:08
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Помним, помним, как ПР в лице кровосиси принимали инвестиционно-инновационный бюджет о котором трубили что с этим бюджетом будет экономический супер Поль ём Украины, а 20 грн, всем пенсионерам добавить не могли!
И этот выпердыш от ПР по прежнему обещает всё что угодно, абы до власти дорваться.
Lyonya-Space    16.07.2019, 17:09
Оценка:  +1
Lyonya-Space
... подъём...
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