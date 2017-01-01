В пункте пропуска на Донбассе распылили газ
На контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской произошел конфликт между мужчинами, один из которых применил перцовый баллончик. Об этом сообщили в ГУНП области.
Так, 16 июля, между мужчинами, которые стояли в очереди на проверку документов на КПВВ в Станице Луганской, произошел конфликт, в ходе которого один из граждан применил против оппонента перечный газовый баллончик.
Полицейские остановили конфликт и задержали его участников. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Было установлено, что все трое мужчин являются жителями временно оккупированной территории. В частности, потерпевший из города Луганск, а два его оппоненты из города Алчевск.
Всех троих мужчин забрали в отдел полиции для дальнейшей проверки.
Ранее в Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения Станица Луганская скончался 70-летний мужчина.
В очереди на КПВВ Марьинка умер мужчина
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