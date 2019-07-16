Вице-премьер Италии заявил, что его хотела убить группировка из Украины

Сальвини заверяет, что сам никогда ничего не сделал украинцам.

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Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что его хотело убить “украинское группирование“. Об этом со ссылкой на Аnsa передает НВ.

“Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть сумасшедший арсенал (оружия - прим. ред.)“, - сказал он.

По словам Сальвини, он считает, что “никогда не делал ничего плохого с украинцами“. Ранее на севере Италии во время обысков у членов ультраправых группировок изъяли арсенал оружия.

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В рамках следственных действий были задержаны три человека, в том числе 60-летний Фабио Дель Берджоло, бывший таможенный инспектор, который в 2001 году баллотировался в Сенат от ультраправой группы Forza Nuova. Они могут быть связаны с наемниками на Донбассе.

Напомним, Сальвини часто связывают с Россией. Так, ранее издание BuzzFeed обнародовало расшифровку беседы представителей Сальвини с русскими о финансировании партии Лига с помощью поставок нефти.

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К этому итальянская газета L'Espresso писала, что Лига получила миллионы евро от России. Сам вице-премьер и министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что не брал “ни рубля, ни водки“ в России на финансирование своей политической партии Лига Севера.

Напомним, ранее немецкий капитан спасательного судна обвинила главу МВД Италии в клевете.