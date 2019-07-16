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Вице-премьер Италии заявил, что его хотела убить группировка из Украины

Комментариев: 19
Сальвини заверяет, что сам никогда ничего не сделал украинцам.
Сальвини рассказал об опасной "украинской группировке"
Сальвини рассказал об опасной "украинской группировке"
EPA/UPG

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Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что его хотело убить “украинское группирование“. Об этом со ссылкой на Аnsa передает НВ. 

“Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть сумасшедший арсенал (оружия - прим. ред.)“, - сказал он.

По словам Сальвини, он считает, что “никогда не делал ничего плохого с украинцами“. Ранее на севере Италии во время обысков у членов ультраправых группировок изъяли арсенал оружия. 

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В рамках следственных действий были задержаны три человека, в том числе 60-летний Фабио Дель Берджоло, бывший таможенный инспектор, который в 2001 году баллотировался в Сенат от ультраправой группы Forza Nuova. Они могут быть связаны с наемниками на Донбассе.

Напомним, Сальвини часто связывают с Россией. Так, ранее издание BuzzFeed обнародовало расшифровку беседы представителей Сальвини с русскими о финансировании партии Лига с помощью поставок нефти.

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К этому итальянская газета L'Espresso писала, что Лига получила миллионы евро от России. Сам вице-премьер и министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что не брал “ни рубля, ни водки“ в России на финансирование своей политической партии Лига Севера.

Напомним, ранее немецкий капитан спасательного судна обвинила главу МВД Италии в клевете.

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Теги: Италия, Украина, Сальвини, министр, группировка
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Комментариев (20)
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BabaYul    16.07.2019, 21:13
Оценка:  +2
BabaYul
Среди итальянцев начинается движение за высылку всех украинцев из Италии на родину. Заявляют, что им своих фашистов хватает. Да ещё Ярош призвал макаронников в заложники брать. Классно нацики заробитчан решили подставить. Не дай Бог начнут высылать, все будут им очень благодарны.
ВыВсеВрети    16.07.2019, 21:20
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ты просто все смешало в кучу!..)))))
сливной бачок в действии!...))))))
не нужно сравнивать ..уй с пальцем!...
ВыВсеВрети    16.07.2019, 20:51
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
“Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов“, - говорится в заявлении.
ВыВсеВрети    16.07.2019, 20:53
Оценка:  -5
ВыВсеВрети
В результате спецоперации задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти.
Da-Gabon    16.07.2019, 22:06
Оценка:  0
Da-Gabon
Это местный перевод. Как обычно, чуток подправили.
ВыВсеВрети    16.07.2019, 20:33
Оценка:  -6
ВыВсеВрети
как он любит деньги!
вчера арестовали итальянцев которые воевали на стороне уззких террористов!..)))))
а сегодня решили использовать для дела!!!...
Olshankin    16.07.2019, 20:41
Оценка:  +4
Olshankin
В пресс-службе Государственной полиции Италии отметили, что спецоперация проводилась в отношении членов ультраправого движения, которые воевали на Донбассе против сепаратистов..
ВыВсеВрети    16.07.2019, 20:55
Оценка:  -5
ВыВсеВрети
НА СТОРОНЕ СЕПАРАТИСТОВ разницу видишь! это и есть деньги, Карл!
Ira0955    16.07.2019, 19:48
Оценка:  -6
Ira0955
Этот бред ему Пукин по телефону рассказал!)))
Брюква_и_Клюква    16.07.2019, 19:38
Оценка:  -6
Брюква_и_Клюква
Мания величия и мания преследования в одном флаконе. Возможно, у товарища Сильвини маленький писюн и он пытается таким образом компенсировать моральный ущерб
ПАТРИОТ    16.07.2019, 20:09
Оценка:  +5
ПАТРИОТ
Вы, как я посмотрю, решаете свою проблему маленького писюна "творчеством" под новостями.
ВыВсеВрети    16.07.2019, 20:57
Оценка:  -6
ВыВсеВрети
кому что, а на росии писюны да опы, все по Фрейду!...дыб...мля!...)))))) ))))
ПАТРИОТ    16.07.2019, 21:16
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Да Брюква_и_Клюква какой то озабоченный! Про маленькие писюны тут пишет, хотя тема совсем другая.
Woodbrother    16.07.2019, 19:18
Оценка:  -5
Woodbrother
НЕУЖЕЛИ СЕРИАЛ "СВАТЫ" НАЧАЛИ КРУТИТЬ НА ИТАЛИИ ? У макаронников реально крыша поехала.
alex_br    16.07.2019, 19:34
Оценка:  -3
alex_br
35% людей в РФ живут без канализации, 17% ходят в туалет в выгребные ямы. Сотни и тысячи населенных пунктов вообще доступа к цивилизации не имеют при ухудшении погодных условий. Зато миллиарды долларов РФ отдает на взятки европейским политикам. Россиянцев все устравивает, ну и ладно.
Woodbrother    16.07.2019, 19:37
Оценка:  -5
Woodbrother
Без канализации живет процентов 70 рассиан. Там повсеместно торчат во дворах сараи с дырками в полу. Даже в многоквартирных домах.
Olshankin    16.07.2019, 20:06
Оценка:  +4
Olshankin
Woodbrother
Рассияне живут в пещерах, иглу и ярангах. Многоквартирных домов там отродясь не было!
ПАТРИОТ    16.07.2019, 20:11
Оценка:  +1
ПАТРИОТ
Читаю и думаю, может и впрямь Woodbrother - агент ФСБ, который изображает украинцев полными идиотами???
Ну не может даже относительно здоровый человек писать такой бред!
ПАТРИОТ    16.07.2019, 21:17
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
А с другой стороны, кто сказал, что он - психически здоровый человек?
ПАТРИОТ    16.07.2019, 22:08
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Ясно, тема ФСБ поинтереснее звучит, а дурак с Западной Украины слишком обыденно, всем известно и никому не интересно!
Ведь у нас даже спикер парламента - картавый дурачок со справкой об умственной неполноценности!
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