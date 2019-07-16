Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, – Цыбулько

Политик Евгений Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, которых считает людьми второго сорта. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал политический эксперт Владимир Цыбулько, пишут Украинские Новости.

“Посмотрел последнюю “Свободу слова“ на канале ICTV. Самым показательным для меня был момент, когда политик Евгений Мураев фактически набросился на также подавшегося в политику телеведущего Сергея Притулу. Сначала Мураев просто вел себя по хамским, постоянно перебивая Притулу и не позволяя ему закончить фразу. Дальше – больше“, – написал Цибулько.

Также он процитировал Евгения Мураева и его хамские высказывания в отношении Сергея Притулы.

“Я читал вашу биографию. Вы работали грузчиком, официантом, помощником повара. Какое это отношение имеет к восстановлению страны? Эти люди (имеется в виду украинцы этих профессий) не лезут в управление страны, в государственное управление“, – прокричал Мураев Притуле.

Эксперт отметил, что на ответ Притулы, что 99% украинцев начинали с таких профессий, Мураев продолжил оскорблять артиста. В итоге даже ведущему Андрею Куликову пришлось вмешаться и напомнить Мураеву, что по Конституции Украины любой гражданин может баллотировать в депутаты, и потребовать прекратить дискриминацию.

“Это крайне возмутительно! Мураев ведь действительно оскорбил в лице Притулы 99% украинцев. Слова политика говорят о том, что он плевать хотел с высокой колокольни на простых украинцев, что он их попросту презирает. Мураев фактически дал понять, что делит всех украинцев на 2 сорта. Первый, по его убеждению, имеет права баллотироваться в депутаты, а второй – нет. Себя он, конечно, отнес к первому. Это аморально да и просто противозаконно, но, с другой стороны, чего еще ожидать от человека, не единожды показавшего свою “политическую всеядность“?“ – заключил Владимир Цыбулько.