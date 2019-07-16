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Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, – Цыбулько

Комментариев: 12
Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, – Цыбулько

Политик Евгений Мураев публично показал, что презирает простых украинцев, которых считает людьми второго сорта. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал политический эксперт Владимир Цыбулько, пишут Украинские Новости.

“Посмотрел последнюю “Свободу слова“ на канале ICTV. Самым показательным для меня был момент, когда политик Евгений Мураев фактически набросился на также подавшегося в политику телеведущего Сергея Притулу. Сначала Мураев просто вел себя по хамским, постоянно перебивая Притулу и не позволяя ему закончить фразу. Дальше – больше“, – написал Цибулько.

Также он процитировал Евгения Мураева и его хамские высказывания в отношении Сергея Притулы.

“Я читал вашу биографию. Вы работали грузчиком, официантом, помощником повара. Какое это отношение имеет к восстановлению страны? Эти люди (имеется в виду украинцы этих профессий) не лезут в управление страны, в государственное управление“, – прокричал Мураев Притуле.

Эксперт отметил, что на ответ Притулы, что 99% украинцев начинали с таких профессий, Мураев продолжил оскорблять артиста. В итоге даже ведущему Андрею Куликову пришлось вмешаться и напомнить Мураеву, что по Конституции Украины любой гражданин может баллотировать в депутаты, и потребовать прекратить дискриминацию.

“Это крайне возмутительно! Мураев ведь действительно оскорбил в лице Притулы 99% украинцев. Слова политика говорят о том, что он плевать хотел с высокой колокольни на простых украинцев, что он их попросту презирает. Мураев фактически дал понять, что делит всех украинцев на 2 сорта. Первый, по его убеждению, имеет права баллотироваться в депутаты, а второй – нет. Себя он, конечно, отнес к первому. Это аморально да и просто противозаконно, но, с другой стороны, чего еще ожидать от человека, не единожды показавшего свою “политическую всеядность“?“ – заключил Владимир Цыбулько.

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Комментариев (12)
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nelci    16.07.2019, 21:53
Оценка:  +1
nelci
Ну и, как хорошо на депутатских харчах так отьедаться, конечно любой другой кандидат может его кусок отломить!
Рондол    16.07.2019, 21:52
Оценка:  +2
Рондол
Уже достаточно козака гаврилюка,с брошенной женой кучей отпрысков без алиментов, с его проголосовал за повышение тарифов, поточу что Яценюк сказал кнопку нажать, нечего очевидному быдлу вроде Притулы там делать, абсолютно прав Мураев
    16.07.2019, 20:59
Оценка:  -4
Очкарик-плохиш Мураев забыл сказать это прэзику Зелёному!.. Вот уж кто из пустопорожнего балабола с еврейского квартала - прэзиком стал (до президента он не дорос. Да и не дорастёт никогда. Хотя дури наделает много).. Да ещё и партию шариковых возглавил..
Жеральд    16.07.2019, 20:46
Оценка:  -4
Жеральд
мураева на палю
ira0957    16.07.2019, 20:31
Оценка:  -1
ira0957
Ошибка России в том, что она соседей держала за братьев, а надо было за колонии, как США. Не помогать по-братски, а давать в долг. И, главное, долги не прощать. Вы слышали, чтоб США ко-нибудь долги списал? И я нет.
Aspid    16.07.2019, 21:52
Оценка:  -1
Aspid
Ошибка соседей в том, что они Россию держали за брата… А брат оказался подлым, лицемерным, взбалмошным "наследником царского престола". "Собирателя земель русских" ничего не интересует, кроме имперских амбиций...
Себе помочь не может, а лезет другим "помогать", отбирая последнее...
Michael2811    16.07.2019, 20:24
Оценка:  +2
Michael2811
Сами себя сожрёте....Уже сейчас как пауки в банке. А через пол года-год???? Надоест кричать Сугс??? Не надоест???? Ну кричите.......................... .
Michael2811    16.07.2019, 20:26
Оценка:  +1
Michael2811
А ещё лучше.....В Гугл......Туряинов. Статья аутодафе.
Boxerogos    16.07.2019, 20:12
Оценка:  0
Boxerogos
Какое отношение к простым украинцам имеет телеклоун низшего уровня по фамилии Притула?
ПАТРИОТ    16.07.2019, 20:06
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
О рожу этого Цыбулько можно горох молотить, а он с такой рожей лезет в эксперты.
    16.07.2019, 21:04
Оценка:  -2
Вон у кремлёвского крысака Путина рожа вообще от беспощадных уколов опухла!.. А всё в политику лезет, вредить всем нормальным людям - его кредо !...
ПАТРИОТ    16.07.2019, 21:44
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
Не вопрос! Чемодан-вокзал-Россия-снайпер ская винтовка-Кремль-окно Путина! Или вы только на диване сидя герой?
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