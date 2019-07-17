"До 300 тысяч гривен": Сколько зарабатывают члены ЦИК

В среднем один член Центризбиркома за июнь заработал почти 10 тысяч долларов - 252 тысяч гривен.

В июне заработок членов Центральной избирательной комиссии составил от 226 до 305 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе секретариата ЦИК на запрос агентства Украинские новости.

Читай также: Военных в порядке очереди отправят голосовать на обычные участки Так, председатель комиссии Татьяна Слипачук заработала в июне 248 442 гривны, из которых ее должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 53 тыс. гривен, персональная надбавка – 37 тыс., а премия - почти 106 тыс. грн.

Заместители главы ЦИК Евгений Радченко и Олег Конопольский получили 244 742 и 250 028 гривен зарплаты соответственно, из которой оклад составляет почти 48 тыс., а премия – более 90 тыс.

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Самая высокая зарплата в июле была у секретаря ЦИК Наталии Бернацкой – 304 763 гривны, из которых оклад составляет 48 тыс., премия – более 95 тыс., а еще более 42 тыс. - доплата за работу в выходные дни в феврале-апреле.

Зарплата остальных 12 членов ЦИКа в июне составила от 226,6 тыс. до 271,6 тыс. гривен.

Соответственно, в среднем одному члену Центризбиркома за июнь заплатили 252 тыс. гривен.

На прошлой неделе сообщалось, что снятый с выборов кандидат от партии “Слуга народа“ Александр Куницкий с командой ворвался в ЦИК с требованием восстановить Куницкого кандидатом в депутаты.

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