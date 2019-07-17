Гройсман пообещал рост "минималки" до 5500 гривен

В течение двух лет средняя зарплата достигне 620 долларов, а минимальная в 2020 году составит 5500 гривен, говорит премьер.

В следующем году минимальная зарплата вырастет до 5500 гривен. Об этом на заседании Кабмина в среду, 17 июля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Читай также: Гройсман намерен резко сократить число министерств “У нас всегда будет выбор: либо мы опираемся на реальные возможности экономика, и я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата будет уже не 4173, а 5500 гривен“, -сказал он.

Премьер убежден, что средняя зарплата за полтора-два года будет 620 долларов.

Отметим, на предыдущем заседании Кабмин пообещал увеличить зарплаты учителям.

Ранее в Кабмине заявили, что средняя зарплата в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года и составила 10 237 грн, или 385 долларов.

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