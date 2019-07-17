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Гройсман пообещал рост "минималки" до 5500 гривен

Комментариев: 2
В течение двух лет средняя зарплата достигне 620 долларов, а минимальная в 2020 году составит 5500 гривен, говорит премьер.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
kmu.gov.ua

В следующем году минимальная зарплата вырастет до 5500 гривен. Об этом на заседании Кабмина в среду, 17 июля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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“У нас всегда будет выбор: либо мы опираемся на реальные возможности экономика, и я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата будет уже не 4173, а 5500 гривен“, -сказал он.

Премьер убежден, что средняя зарплата за полтора-два года будет 620 долларов.

Отметим, на предыдущем заседании Кабмин пообещал увеличить зарплаты учителям.

Ранее в Кабмине заявили, что средняя зарплата в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года и составила 10 237 грн, или 385 долларов.

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Теги: зарплаты, Кабмин Украины, Владимир Гройсман, минимальная зарплата
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Комментариев (2)
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atos    17.07.2019, 13:28
Оценка:  -1
atos
Уёбок п и з д у й уже в свою Вынныцю))))
fkrfyfan    17.07.2019, 13:23
Оценка:  -1
fkrfyfan
Никакой ты не командир. Хватит на рулил уже, а обещать не значит жениться. И партийка твоя в парламент никак не пролазит!
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