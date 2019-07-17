В партии Смешко произошел раскол: члены "Силы и чести" отказываются от участия в выборах

В партии Игоря Смешко “Сила и честь“ разворачивается новый крупный конфликт. От управления политсилой были отстранены ее основатели. Об этом сообщает “Обозреватель“ со ссылкой на открытое обращение партийного руководства “Силы и чести“.

Об этом сообщают Украинские Новости.

Так, руководители областных ячеек и ветераны политсилы заявляют, что политический кризис в партии наступил сразу же после президентских выборов. Хотя в первом туре Игорь Смешко показал хороший результат – 6,04% и многие эксперты прогнозировали “Силе и чести“ прохождение в Раду, сейчас, перед парламентскими выборами, ситуация внутри политсилы оставляет желать лучшего.

По словам однопартийцев Смешко, причиной этого стали списки “Силы и чести“. Соратники Смешко по партии уверяют, что он в ручном режиме формировал список на парламентских выборах. Так, в первую десятку попало лишь четверо членов партии. Остальные – действующие народные депутаты от фракции “Самопоміч“ и Блока Петра Порошенко, вообще не состоят в партии “Сила и честь“ и не имели к ней никакого отношения.

Также членов партии “Сила и честь“ возмущает отношение Смешко к рядовым активистам и то, что областные руководители политсилы полностью исключены из цепочки принятия решения. Однопартийцы уверяют: Игорь Смешко принимает большинство решений самостоятельно, в авторитарной манере.

“На фоне голословных публичных заявлений про появление и строительство на идеях демократического консерватизма современной демократической партии, фактически происходит примитивная приватизация “Силы и чести“, ее перерождение из демократической организации с коллективным руководством в авторитарную партию вождистского типа“, – заявляют представители партии.

В результате актив “Силы и чести“ решился на крайние меры.

“Мы и представленные нами партийные организации отказываемся от участия в избирательной кампании партии “Сила и честь” и не будем поддерживать кандидатов в народные депутаты Украины по избирательным спискам“, – заявили представители партии.

Отметим, документ подписали первый заместитель руководителя партии Александр Кихтенко, заместитель руководителя контрольно-ревизионной комиссии Юрий Ляховский, член политсовета партии Михаил Нечепорук, главы Днепропетровской облорганизации Владимир Фастов, Черниговской организации Валерий Бескровный и Херсонской организации Александр Витковский.